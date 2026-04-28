EUROPSKI SNOVI /

Fenomenalni Nexe priredio senzaciju: U Našicama je pao veliki Kiel

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Nexe - Kiel pratili ste na portalu Net.hr

28.4.2026.
Nexe je u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige u Našicama svladao Kiel rezultatom 33:30. 

Sjajno je Nexe otvorilo susret i zadržalo odličan ritam tijekom cijelog prvog poluvremena koje je na kraju završilo 16:13 u korist domaćina.

Nexe je na početku drugog poluvremena otišlo i na četiri gola razlike, ali u nastavku se Kiel ipak počeo približavati pa čak i povesti prvi put rezultatom 18:17, a malo kasnije i 19:18. No, nakon toga se nastavila nevjerojatna bitka na terenu, a Nexe je preuzelo prednost i održavalo gol-dva razlike. 

Nexe je u završnicu susreta ušlo i s tri gola razlike kada je rezultat bio 30:27, a istu je prednost i zadržalo do kraja susreta te nosi tri gola prednosti protiv njemačkog rekordera s 23 naslova prvaka Bundeslige, 13 osvojenih kupova i četiri titule Lige prvaka. 

Fantastičnu je utakmicu odigrao Tin Lučin koji je zabio devet golova, a po četiri su dodali Ivan BarbićAleksandar Bakić. Golman Marcel Jastrzebski imao je 11 obrana. 

U redovima gostiju je igrao i legendarni kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak koji je utakmicu završio s jednim golom. Veron Načinović je za goste zabio četiri gola. 

Uzvrat je na rasporedu 5. svibnja u Kielu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Pršira protiv Istre koji je Gorici osigurao ostanak u HNL-u

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike