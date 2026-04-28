Fenomenalni Nexe priredio senzaciju: U Našicama je pao veliki Kiel

Nexe je u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige u Našicama svladao Kiel rezultatom 33:30.

Sjajno je Nexe otvorilo susret i zadržalo odličan ritam tijekom cijelog prvog poluvremena koje je na kraju završilo 16:13 u korist domaćina.

Nexe je na početku drugog poluvremena otišlo i na četiri gola razlike, ali u nastavku se Kiel ipak počeo približavati pa čak i povesti prvi put rezultatom 18:17, a malo kasnije i 19:18. No, nakon toga se nastavila nevjerojatna bitka na terenu, a Nexe je preuzelo prednost i održavalo gol-dva razlike.

Nexe je u završnicu susreta ušlo i s tri gola razlike kada je rezultat bio 30:27, a istu je prednost i zadržalo do kraja susreta te nosi tri gola prednosti protiv njemačkog rekordera s 23 naslova prvaka Bundeslige, 13 osvojenih kupova i četiri titule Lige prvaka.

Fantastičnu je utakmicu odigrao Tin Lučin koji je zabio devet golova, a po četiri su dodali Ivan Barbić i Aleksandar Bakić. Golman Marcel Jastrzebski imao je 11 obrana.

U redovima gostiju je igrao i legendarni kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak koji je utakmicu završio s jednim golom. Veron Načinović je za goste zabio četiri gola.

Uzvrat je na rasporedu 5. svibnja u Kielu.

