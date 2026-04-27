Domagoj Duvnjak za RTL o mogućem povratku na hrvatske terene: 'Nikad ne reci nikad, ali…'

Uoči važnog europskog dvoboja u Našicama, za RTL je govorio bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak, koji se vratio u Slavoniju i još jednom izazvao veliku pažnju domaće sportske javnosti. U razgovoru s Borisom Jovičićem dotaknuo se forme svog Kiela, izazova koji ih očekuje u četvrtfinalu Europske lige, ali i uspomena na ranije susrete s Nexeom.

Osim sportskog dijela, Duvnjak je otvoreno govorio o emocijama povratka u Slavoniju, mogućem kraju bogate karijere, kao i planovima nakon odlaska iz Njemačke. Nije izostala ni tema hrvatske reprezentacije, gdje je s ponosom komentirao uspjehe svojih nasljednika i buduće ciljeve reprezentacije.

Domagoj, dolazak u Slavoniju, povratak na domaći teren. Vaša je to ulaznica za Final Four Europske lige. Koliko će težak biti zadatak za Kiel u Našicama nakon godinu i pol dana od posljednje utakmice?

'Prije svega moram biti iskren i reći da mi je drago što sam se vratio ovdje, u moju Slavoniju. Osjećam se kao doma, zapravo jesam doma. Što se tiče utakmice, mislim da će biti jako teška. Mi nismo u nekoj bajnoj formi. Imali smo prije dva dana jako tešku utakmicu protiv Leipziga, protiv posljednjeg na tablici, i odigrali smo doma neriješeno, tako da nismo u nekoj formi. Nadam se da ćemo sutra izgledati bolje. Oni igraju dobro i zasluženo su u četvrtfinalu. Ovo je tek prva utakmica i mislim da će se sve odlučivati u uzvratu u Kielu'

Godinu i pol prošlo je od tog vašeg susreta u grupnoj fazi. Može li se išta izvući iz tih utakmica, s obzirom da su sada ipak neke druge ekipe i neki drugi igrači?

'Mislim da je to sada drugačija ekipa i došao je novi trener, tako da jedino što se može izvući iz te utakmice je to da moji dečki, naš klub i igrači znaju ovu dvoranu. To je jedino što može biti pozitivno. Što se tiče same utakmice, mislim da će biti potpuno drugačija nego prije godinu i pol dana. Tada je to bilo u grupnoj fazi, sada je četvrtfinale, veliki ulog, Final Four u Hamburgu. Mislim da će biti jako zanimljivo.'

Sada kada vas više nema u reprezentativnom dresu i kada vas još možemo vidjeti kao gosta u Kielu, hoće li se dogoditi da vas u bližoj budućnosti vidimo kao igrača nekog od hrvatskih prvoligaša?

'To je jako teško pitanje. Produžio sam ugovor ovdje u Kielu na još jednu godinu, tako da kad mi završi ugovor imat ću 39 godina. Bliži se kraj karijere. Nikad ne reci nikad, ali jako, jako teško.'

Postoji li želja da se nakon tog kraja, koji se neminovno bliži, vratite u Hrvatsku u nekoj drugoj funkciji, možda u Hrvatski rukometni savez?

Meni i mojoj obitelji je plan da se vratimo u Hrvatsku i da živimo u Hrvatskoj. Dosta je bilo Njemačke, 17–18 godina smo gore. Nedostaje nam Hrvatska. Kakav posao ću imati poslije karijere, to ćemo vidjeti. Naravno da bih volio ostati u rukometu, ne nužno kao trener, to mi je jako teško, ali da budem uz igrače, uz svoje prijatelje, vrlo rado.'

Ova prva godina bez vas u reprezentaciji bila je uspješna. Može li se kompletirati taj hat-trick medalja?

'Nadam se da može, stvarno. Naježio sam se kad se sjetim kako su dečki osvojili medalju na prošlom prvenstvu. Bio sam na polufinalu i utakmici za treće mjesto, fenomenalan osjećaj i uspjeh, jer nije lako osvajati medalje u nizu. To pokazuje kvalitetu, zajedništvo i karakter da ne priznaju da je itko bolji od njih. Nadam se da će tako nastaviti i u budućnosti.'