Nikada ne držite ogledalo na ovim mjestima: Vjeruje se da tako privlačite treću osobu u vezu

Ogledala su neizostavan dio gotovo svakog doma. Služe kao funkcionalni predmet, ali i moćan estetski alat koji može vizualno povećati prostor i unijeti više svjetlosti.

No, prema drevnoj kineskoj vještini uređenja prostora, poznatoj kao Feng Shui, postavljanje ogledala na pogrešno mjesto može donijeti više štete nego koristi, osobito u spavaćoj sobi - najintimnijem prostoru našeg doma.

Najvažnije i najčešće spominjano pravilo tiče se jedne specifične pozicije koja, prema vjerovanju, može ozbiljno narušiti partnersku harmoniju.

Najopasnije mjesto: zašto ogledalo ne smije gledati u krevet

Kardinalno pravilo Feng Shuija, koje gotovo svi stručnjaci ističu, jest da ogledalo nikada ne bi smjelo biti postavljeno tako da izravno reflektira krevet. Ovo vjerovanje duboko je ukorijenjeno u filozofiji o protoku energije, poznate kao "chi".

Spavaća soba trebala bi biti utočište mira, prostor s umirujućom, "yin" energijom koja potiče odmor i oporavak. Ogledala se, s druge strane, smatraju aktivatorima energije; ona reflektiraju i umnožavaju sve što se nalazi ispred njih.

Foto: ChatGPT

Kada je ogledalo okrenuto prema krevetu, vjeruje se da udvostručuje energiju osoba koje u njemu spavaju. Na simboličkoj razini, ovo "udvostručavanje" para tumači se kao poziv trećoj osobi u vezu. Prema Feng Shui filozofiji, odraz para u ogledalu stvara energetski prostor za nevjeru, potičući sumnju, ljubomoru i nesklad u partnerskom odnosu.

Smatra se da takva pozicija unosi vanjske utjecaje i remeti svetu intimu koju bi spavaća soba trebala pružati, čineći vezu ranjivom i nestabilnom. Bilo da se ovo tumači doslovno ili kao metafora za unošenje nemira, poruka je jasna: krevet i njegov odraz ne bi se smjeli susresti.

Idealne pozicije za miran san

Najsigurnije mjesto za ogledalo je na zidu koji je okomit na krevet. Na taj način ono ostaje funkcionalno za odijevanje, ali ne reflektira vas dok spavate. Drugo izvrsno rješenje je postavljanje ogledala s unutarnje strane vrata ormara. Tako je dostupno kada vam treba, a skriveno tijekom noći, čime se u potpunosti eliminira njegov energetski utjecaj.

Ogledalo se također može postaviti tako da reflektira nešto lijepo, poput prozora s pogledom na prirodu, umjetničke slike ili biljke. Na taj način, ono će udvostručiti pozitivnu energiju i unijeti ljepotu u vaš prostor.

Foto: ChatGPT

Ako je premještanje ogledala nemoguće, postoji jednostavan i tradicionalan lijek: prekrijte ga. Korištenje ukrasne tkanine, šala ili malog paravana preko noći je praktično rješenje koje neutralizira sve negativne efekte.

Ova praksa uobičajena je čak i u nekim hotelima u Aziji, što pokazuje koliko se ozbiljno shvaća važnost mirnog okruženja za spavanje.