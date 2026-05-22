Znate li zašto neki postavljaju boce na grane drveća? Ovo će mnogima biti zanimljiva spoznaja

U vrtovima diljem svijeta, posebice na američkom jugu, često ćete primijetiti takozvano drveće od boca. I dok doista mnogi boce koriste u svrhu očuvanje vlage i zaštita biljaka, prikupljanje soka ili kao repelente protiv ptica ili štetočina, nerijetko je u pitanju i praznovjerje vezano uz drevne legende i duhovna vjerovanja.

I doista, drveće od boca također postoji i zato kako bi zaštitilo ljude od duhova, prokletstava i nevidljiva bića jer se vjeruje da takve "instalacije" funkcioniraju kao zamke s ciljem presretanja mračnih sila prije nego što dođu do kućnog praga!

Jezivo stenjanje

Iako se drveće od boca danas najčešće geografski povezuje sa saveznim državama na američkom jugu, vjerovanje da duhovi mogu boraviti u staklenim posudama zapravo je mnogo starije.

Tragovi sežu sve do 1600. godine prije Krista, do Egipata i Mezopotamije, do vremena kada su se pojavile prve šuplje staklene boce.

Teorija kaže da je zvuk vjetra koji je zavijao preko otvora boca potaknuo maštu ljudi te stvorio vjerovanje da se u njima mogu zarobiti demoni budući da je zvuk asocirao na njihovo jezivo stenjanje.

Zaštita od uroka

Najizravnija i najutjecajnija linija nasljeđa drveća od boca potječe iz zapadne Afrike, s područja Kraljevine Kongo. Još u devetom stoljeću tamošnji su narodi poput Bakonga imali su običaj vješati posude i razbijene lonce na drveće oko svojih domova.

Svrha je bila višestruka: zaštita od lopova, zlih uroka, pa čak i neplodnosti.

Kada su milijuni Afrikanaca porobljeni i prisilno odvedeni u Ameriku, sa sobom su donijeli i svoja duhovna uvjerenja, gdje su očuvali tu praksu.

Drveće od boca tako je postalo snažan simbol unutar Hoodoo tradicije, duhovne prakse koja spaja kršćanstvo, islam i afrički spiritualizam, čija vjerovanja govore da zli noćni duhovi, privučeni svjetlucanjem stakla, ulaze u boce i ostaju u njima zarobljeni sve dok ih jutarnja sunčeva svjetlost ne uništi.

Europska praznovjerja

Zanimljivo je da je slično vjerovanje postojalo i u Europi, i to potpuno neovisno o afričkoj tradiciji. Europljani, također itekako skloni praznovjerju, koristili su reflektirajuće staklene predmete za obranu od zlih sila.

Tako znamo da su se još od 18. stoljeća u prozorima seoskih kuća u Engleskoj vješale su se šuplje staklene kugle poznate kao vještičje kugle, čija ja svrha bila da mame zle duhove i potom ih zadržavaju zarobljene unutar niti u staklu.

Još ranije, u 13. stoljeću, venecijanski majstori izrađivali su takozvane kugle za promatranje, za koje se vjerovalo da donose sreću, prosperitet i štite vlasnika od nesreće, bolesti i vještičjih čini.

Iako mehanizam nije bio identičan afričkom vjerovanju, temeljna ideja - korištenje sjajnog stakla kao zamke ili štita od nadnaravnih prijetnji - zapravo je nevjerojatno slična.

Zašto se posebno cijene plave boce

Iako se na modernim drvećima od boca mogu naći sve boje, plava je tradicionalno najcjenjenija, a posebno se ističe kobaltno plava jer ta boja nosi duboku simboliku.

Primjerice, za narod Gullah, zajednicu potomaka porobljenih Afrikanaca uz obalu Južne Karoline, Georgije i Floride, posebna nijansa plave boje predstavlja vodu.

A prema njihovom vjerovanju, duhovi ne mogu prijeći preko vode, pa je boja pružala dodatan osjećaj sigurnosti. Usto, plava boja također predstavlja nebo na kojem borave preci, pa je povezivana i sa zaštitom s onog svijeta.