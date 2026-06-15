Nije dobro godinama nositi iste grudnjake: Ovi pokazatelji govore da je vrijeme za nove

Mnoge žene čuvaju isti grudnjak godinama, uvjerene da je ispravan sve dok izgleda čitavo. Međutim, stručnjaci poput certificirane stilistice za donje rublje Laure Burke i tima iz Belle Lingerie upozoravaju da to često nije slučaj.

Omiljeni grudnjak možda i dalje izgleda dobro, no s vremenom može izgubiti sposobnost pružanja potrebne potpore. Nošenje takvog grudnjaka može uzrokovati nelagodu, bolove u leđima i vratu te iritaciju kože, piše HuffPost.

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Kada izgled vara

Laura Burke uspoređuje grudnjake s tenisicama za trčanje: "Izvana mogu izgledati dobro, ali unutrašnja potporna struktura je uništena. Glavni uzrok je rastezanje."

Svakim nošenjem i pranjem vlakna gube elastičnost, posebno stražnja traka koja je, prema riječima stručnjaka, odgovorna za čak 80 posto ukupne potpore grudnjaka.

Znakovi za potrebnu zamjenu

Kako biste na vrijeme prepoznali da je vašem grudnjaku došao kraj, obratite pozornost na nekoliko ključnih znakova. Ovi pokazatelji jasno govore da je vrijeme za novi komad, čak i ako se na prvi pogled čini da je sve u redu.

1. Stražnja traka se podiže prema lopaticama

Stražnja traka mora stajati čvrsto i vodoravno. Ako se penje između lopatica, to je jasan znak da se tkanina previše rastegnula. Kada traka izgubi elastičnost, grudnjak gubi svoju osnovnu strukturu i više ne obavlja svoju funkciju.

2. Korištenje najuže kopče bez postizanja čvrstoće

Kopče služe kao pokazatelj istrošenosti. Novi grudnjak trebalo bi zakopčati na najlabaviju kopču. S vremenom i rastezanjem, prelazi se na uže kopče.

Kada se grudnjak zakopčava na posljednjoj, najužoj kopči, a i dalje je labav, to je znak da je vrijeme za zamjenu jer više nema prostora za prilagodbu.

3. Naramenice neprestano klize ili se bolno urezuju

Suprotno uvriježenom mišljenju, naramenice ne nose glavnu težinu. Kako ističu stručnjaci iz Belle Lingerie, neprestano klizanje naramenica s ramena ili njihovo bolno urezivanje u kožu znači da stražnja traka ne pruža dovoljnu potporu, zbog čega naramenice prekomjerno rade kako bi to kompenzirale.

4. Košarice su naborane

Košarice bi trebale prianjati glatko uz grudi. Ako se tkanina naborala, savila ili u njima postoji prazan prostor, grudnjak je izgubio oblik. Isto vrijedi i ako se grudi "prelijevaju" preko ruba – to znači da su košarice postale premale, bilo zbog istrošenosti ili promjena na tijelu.

5. Žice uzrokuju nelagodu ili ne prianjaju pravilno

Žica bi trebala udobno ležati ispod grudi, prateći njihov nabor, i biti ravna uz prsnu kost. Ako se podiže, sjeda na tkivo dojke ili bode sa strane, grudnjak je istrošen ili veličina više ne odgovara. Posebno je opasno ako žica probije tkaninu.

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6. Gubitak primarne funkcije potpore

Ovaj se znak pojavljuje postupno pa ga je lako ignorirati. Osjećaj da grudi nisu podignute i sigurne kao prije ili potreba za stalnim namještanjem grudnjaka tijekom dana, jasan je pokazatelj da je njegova struktura oslabila i da ga je potrebno zamijeniti.

7. Promjene u tjelesnoj građi

Promjene u tjelesnoj težini, trudnoća ili menopauza utječu na veličinu i oblik grudi. Čak i ako je grudnjak tehnički ispravan, vjerojatno više ne odgovara tjelesnoj građi. Zato stručnjaci poput Laure Burke preporučuju profesionalno mjerenje barem jednom godišnje jer ponekad je riječ o promjeni potrebne veličine, a ne o istrošenosti grudnjaka.

Jednom kada se elastična vlakna trajno rastegnu, ne postoji pouzdan način za vraćanje njihovog prvobitnog stanja, stoga je zamjena jedina opcija.

Kako bi se produžio životni vijek grudnjaka, Laura Burke savjetuje: "Trebate posjedovati minimalno tri grudnjaka za svakodnevnu upotrebu koji se redovito rotiraju prema pravilu - jedan za nošenje, jedan za pranje, jedan za odmor." Rotacija omogućuje vlaknima da se "odmore" i vrate u formu.

Preporučuje se ručno pranje, a pri korištenju perilice grudnjak je potrebno staviti u zaštitnu vrećicu i oprati na programu za osjetljivo rublje. Upotrebu sušilice treba strogo izbjegavati.

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