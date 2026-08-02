Provela 12 sati u autu, pa otkrila kada više nikad neće krenuti more: 'Ovo mi je škola'

Promet je i ovog vikenda pojačan na važnijim cestama, osobito na pravcima prema moru. Kolone i zastoji stvaraju se kod naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorišta, ali i na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama te graničnim prijelazima. HAK vozačima savjetuje prilagodbu brzine uvjetima na cesti i održavanje sigurnosnog razmaka.

HAK-ova izvjestiteljica Nikolina Lukić savjetuje da se, kada je to moguće, putuje kasno navečer ili noću, kada su temperature niže, a promet rasterećeniji.

Građane smo na Facebooku pitali kada je najbolje krenuti na put kako bi izbjegli gužve, a mnogi se slažu da je ključ u ranom polasku.

Građani otkrili kada kreću na more

Marija Dikanić smatra da je najbolje krenuti već u 2.30 sati.

"Kreneš na more i zaobiđeš svu moguću gužvu, zaobiđeš one neuke koji voze u suprotnom smjeru, ne posvađaš se sa suvozačem jer spava. Kava, glazba i laganini voziš bez gužve", napisala je.

Slično iskustvo ima i Maja Maučec Kelemen, koja je na put krenula u dva sata ujutro.

"Prošli smo ulaz Varaždin, a na izlaz Zagvozd kod Makarske stigli smo u 7 sati, uz tri pauze i bez ikakve gužve i vrućine. Najbolje vrijeme za putovanje je noću, a i dijete spava", navela je.

Neki, pak, svoj idealan termin ne žele otkriti.

"Neću vam reći, pa da svi krenu tada", našalio se Tomo Ch Stuglin.

'Jučer krenuli ujutro, stigli navečer'

Koliko put tijekom najvećih gužvi može potrajati, pokazuje iskustvo Franke Padovan Rožanković.

"Jučer smo iz Zagreba krenuli u 7.05, a u Bašku Vodu stigli navečer u 19 sati. Ovo mi je škola, drugi put ću pametnije", napisala je.

Miroslav Matijević naveo je još jedan primjer višesatnog putovanja.

"Prijatelj je krenuo u pet sati iz Vrbovca, a u Pirovac je stigao u pet poslijepodne. Baš pravo dobro", poručio je.

Ivana Majer, s druge strane, kaže da su noćnom vožnjom izbjegli sve probleme.

"Krenuli smo sinoć u jedan sat iz Sukošana prema Baranji i nigdje nije bilo gužve. Prema tamo smo krenuli u nedjelju u 18.30 i također nije bilo gužve", napisala je.

Petra Rimay Hasanović preporučuje polazak nakon 21 sat ili oko četiri ujutro, dok Lela Pandurić kaže da pokušavaju izbjeći putovanje vikendom.

"Inače svaki put krenemo u četiri ujutro, izbjegnemo gužvu, nije vruće, a na Krku smo do osam sati", navela je.

Kombiniraju staru cestu i autocestu

Marija Drder napisala je da su prošlog utorka krenuli iz Zagreba oko pet sati i bez problema stigli na Murter.

Natasha Nani također bira rane jutarnje sate i kombinira staru cestu s autocestom.

"Imamo dva i pol sata vožnje do Zadra, ali krećemo oko četiri sata i kombiniramo staru cestu i autocestu. Laganini, kavica, dobra glazba, ne idemo pod prisilom nego na odmor. Tako sam u svoje omiljeno vrijeme, oko sedam sati, već na plaži, na kojoj nas je tada možda pet ukupno. Ne razumijem one koji kreću u osam, devet ili kasnije, osim ako baš zbog nečega ne moraju", napisala je.

Davor Basta upozorio je da neki nemaju mogućnost birati vrijeme godišnjeg odmora.

"Izbjegavati može onaj tko može. Mi imamo kolektivni godišnji odmor u kolovozu i što onda? Kad god krenemo, upast ćemo u gužvu. To se u sezoni ne može izbjeći", napisao je odgovarajući na komentar da bi trebalo izbjegavati putovanja tijekom srpnja i prve polovice kolovoza.

Neki su poručili da automobil potpuno izbjegavaju. Ante Madridista Carević napisao je da će putovati avionom kako ne bi dane godišnjeg odmora proveo u kolonama, dok je Dome Fe zaključio da se do odredišta avionom može stići za najviše dva sata.