Martinović uoči Švedske: 'Protiv njih smo odigrali najlošiju utakmicu na prvenstvu, idemo ih dobiti'

Hrvatska rukometna reprezentacija stigla je u Švedsku gdje je sutra čeka prvi od dva prijateljska susreta protiv Šveđana. Hrvatskoj je bronca ove godine osigurala nastup na SP-u. Švedska, koja je pak završila šesta, također je osigurala svoje mjesto u Njemačkoj u siječnju iduće godine. Dok se većina europskih reprezentacija bori u dodatnim kvalifikacijama za plasman, Hrvatska i Švedska u dobrom ozračju uoči posljednje akcije ove sezone sutra u gostima, a onda u subotu u Varaždinu.

Prvi susret je na rasporedu od 18:10 i moći ćete ga gledati samo na RTL-u 2 i platformi Voyo, a drugi dvoboj je u subotu 16. svibnja u Areni Varaždin. Izravni prijenos je na glavnom programu RTL-a i na Voyo od 17:10 sati.