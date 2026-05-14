Nema prijevremene slobode za Ratka Mladića: Unatoč teškoj bolesti, sud je odbio zahtjev

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove Ujedinjenih naroda odbio je zahtjev obrane Ratka Mladića za privremeno ili uvjetno prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, koji služi doživotnu kaznu zatvora zbog najtežih ratnih zločina, tražio je da mu se zbog ozbiljno narušenog zdravstvenog stanja omogući liječenje u Srbiji, no zahtjev je odbijen.

Odluku je donijela predsjednica Mehanizma Graciela Gatti Santana, a u službenom dokumentu navodi se kako, unatoč iznimno teškom zdravstvenom stanju osuđenika, ne postoje razlozi za njegovo puštanje iz pritvora.

Osuđen za genocid i ratne zločine

Ratko Mladić pravomoćno je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja, zbog čega služi kaznu doživotnog zatvora. U odluci se podsjeća kako težina počinjenih zločina i svrha kažnjavanja ostaju važan faktor pri donošenju odluka o mogućem prijevremenom puštanju na slobodu.

Istodobno, sud priznaje da je Mladićevo zdravstveno stanje izrazito teško. Prema procjenama medicinskih stručnjaka uključenih u slučaj, svi se slažu da se nalazi u terminalnoj fazi bolesti te da se približava kraju života. Neovisni medicinski stručnjak angažiran u postupku procijenio je da postoji između 30 i 50 posto vjerojatnosti da će umrijeti u roku od mjesec dana, dok se šanse da preminе unutar godine dana procjenjuju na između 80 i 90 posto.

Skrb u pritvoru zadovoljava međunarodne standarde

Unatoč takvoj prognozi, u odluci se navodi kako je Mladiću osigurana odgovarajuća medicinska skrb tijekom izdržavanja kazne. Neovisni medicinski stručnjaci zaključili su da ga Medicinska služba pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda i zatvorska bolnica liječe i nadziru u skladu s međunarodnim standardima. Sud pritom odbacuje tvrdnje obrane i kritike iz ranijih izvješća, navodeći da su pojedini navodi činjenično netočni ili nisu u skladu s njegovim stvarnim zdravstvenim stanjem.

Posebno se ističe kako je Mladić smješten u novoizgrađenoj i suvremeno opremljenoj zatvorskoj bolnici koja pruža multidisciplinarnu skrb za složena zdravstvena stanja. Prema zaključku Mehanizma, ne postoji dodatni oblik liječenja koji bi mu drugdje bio dostupan, a koji već nije omogućen unutar pritvorskog sustava.

Sud je u odluci uzeo u obzir i pitanje humanosti pritvorskih uvjeta. Navodi se kako Ratko Mladić ima pristup posebnom režimu obiteljskih posjeta, uključujući mogućnost do deset punih dana osobnih posjeta mjesečno. Također je omogućeno da članovi njegove obitelji budu uz njega tijekom posljednjih trenutaka života.

Zašto se njegov slučaj razlikuje od ranijih humanitarnih puštanja?

Predsjednica Mehanizma naglasila je da se ovaj slučaj razlikuje od nekih ranijih primjera humanitarnog puštanja na slobodu jer je zaključeno da pritvorski uvjeti osiguravaju maksimalnu moguću razinu dostojanstva, skrbi i udobnosti za osuđenika, bez potrebe za premještanjem na drugo mjesto liječenja.

U obrazloženju odluke dodatno se ističe i penološki cilj kažnjavanja osoba osuđenih za međunarodne zločine. Sud podsjeća da kazne za genocid i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava predstavljaju izraz osude međunarodne zajednice i njezine odlučnosti da takva djela ne ostanu nekažnjena.

Zbog svega navedenog, zahtjev obrane da Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju službeno je odbijen.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka iz Srebrenice: 'Kada Ratko Mladić umre, znat će se gdje su mu kosti. Za mog sina se ne zna'