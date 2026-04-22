Skandalozna objava gradonačelnika Beograda: Pogledajte kojih pet riječi je posvetio Mladiću

"General Ratko Mladić – srpski heroj", objavljeno je prije par dana na profilu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića na Facebooku. Objava s istim tekstom, uz Mladićevu fotografiju i emoji zastave Srbije, pojavila se i na službenom nalogu gradonačelnika Beograda na Instagramu, ali je ubrzo potom izbrisana.

Inicijativa mladih za ljudska prava u Beogradu ju je, međutim, na vrijeme primijetila i zabilježila tzv. "screenshot". Odlučili su podnijeti tužbu Povjereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv prvog čovjeka Beograda.

"Mislimo da je Aleksandar Šapić prekršio više članaka Zakona o zabrani diskriminacije, i to prema žrtvama i obiteljima žrtava ratnih zločina za koje je Mladić osuđen", kaže za Deutsche Welle (DW) Marko Milosavljević iz Inicijative mladih.

Posjet ministra pravosuđa

Ratko Mladić je 2021. godine odlukom Žalbenog vijeća Međunarodnog rezidualnog mehanizma (Mehanizam) za kaznene sudove osuđen na doživotni zatvor, jer je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tijekom sukoba devedesetih godina u Bosni i Hercegovini.

On je sada u zatvoru Mehanizma u Haagu, gdje je izručen 2011. godine, poslije više od desetljeća skrivanja. Ministar pravosuđa Srbije Nenad Vujić posjetio ga je u zatvoru 20. travnja ove godine.

"Nakon posjeta zatvoru ministar Vujić je izrazio veliku zabrinutost za zdravstveno stanje generala Mladića koje, kako je naveo, zahtijeva ozbiljan medicinski tretman, o čemu je izvijestio i predsjednicu Mehanizma, kojoj je osobno predao jamstva Vlade Republike Srbije uz molbu za njegovo puštanje radi liječenja u Srbiji", navedeno je u priopćenju Ministarstva pravosuđa.

Vujić je izjavio da je "general Mladić u jako teškom stanju, slabo komunikativan i nalazi se u zatvorskoj bolnici" te dodao da molba za njegovo puštanje nije pitanje politike, već pitanje života.

(Skrivene) simpatije prema Mladiću

Od kada je u travnju 2025. izabran za ministra pravosuđa, Vujić nije našao razloga da osudi slavljenje Ratka Mladića koje je u Srbiji gotovo svakodnevna pojava. To nije učinio iako, po svemu sudeći, dosta toga zna o ratnim zločinima: u njegovoj službenoj biografiji navedeno je da je između 1999. i 2000. godine radio kao pravni savjetnik u Fondu za humanitarno pravo, nevladinoj organizaciji koja se više od 30 godina bavi istraživanjem ratnih zločina počinjenih za vrijeme ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Među najvišim dužnosnicima Srbije koji ne skrivaju simpatije prema osuđeniku za genocid je i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. Nakon što je početkom travnja izašao iz bolnice, Dačić je na svom Instagram-nalogu, uz svoju, objavio između ostalog i fotografije Ratka Mladića i Slobodana Miloševića – uz komentar da je imao priliku biti prijatelj i suradnik mnogih značajnih ljudi za, kako je naveo, "naš narod i državu".

"Ovom prilikom zahvaljujem se Ratku Mladiću, čiji me je sin obavijestio da ga je otac više puta pitao za mene", napisao je ministar unutarnjih poslova Srbije. Na pitanje novinara RTS-a što misli o Mladiću, Aleksandar Vučić je u ožujku rekao da o njemu ne može govoriti jer bi ugrozio interese Srbije. "Povijest neka sudi; svatko ima i loše i dobre strane", rekao je tada predsjednik Srbije.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić već dugo otvoreno pokazuje naklonost prema Ratku Mladiću – prije par godina je izjavio je da ne zna tko je što radio za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, jer nije bio tamo. "Ono što znam je da je Mladić branio srpski narod", izjavio je Šapić krajem srpnja 2022., nakon što je Inicijativa mladih od gradskih vlasti zatražila uklanjanje murala Ratku Mladiću koji se nalazio u centru Beograda.

Predstavnik Inicijative mladih Marko Milosavljević podsjeća da je Mladić, koji je bio zapovjednik Vojske Republike Srpske, između ostalog optužen za udruženi zločinački pothvat, čiji je cilj bilo trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i Hrvata iz BiH. "U pritužbi između ostalog navodimo da je Šapić prekršio članak 11. Zakona o zabrani diskriminacije, jer slavljenje osobe odgovorne za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava predstavlja govor mržnje prema bošnjačkom, odnosno hrvatskom narodu", objašnjava Milosavljević.

Zaboravili spomenuti presudu

Mediji bliski vlastima objavili su vijest o jako lošem zdravstvenom stanju Ratka Mladića – list Politika uz podsjećanje da se on, kako je navedeno, "nalazi u pritvorskoj bolnici u Haagu" – ali bez objašnjenja zbog čega je tamo. Slična vijest objavljena je i na portalu novinske agencije Tanjug, gdje nema obveznog "backgrounda" tko je Ratko Mladić i za koje zločine je pravomoćno osuđen. I Večernje novosti su, pišući o Mladićevom kritičnom stanju, izostavile podsjećanje na presudu zbog koje je u zatvoru u Haagu.

Taj list je, predstavljajući Vojislava Šešelja kao predsjednika Srpske radikalne stranke, profesora i doktora, prenio njegovu izjavu za televiziju K1 – da Mladić odolijeva pokušajima Haškog tribunala da ga ubije. "Vidite slučaj generala Mladića, koji neprekidno odolijeva svim načinima Haškog tribunala da ga ubije, a da to ne ispadne sumnjivo kad smrt nastupi", rekao je u utorak (21.4.) Šešelj, koji je pred Mehanizmom pravomoćno osuđen za zločine protiv čovječnosti.

Više od 300 grafita i murala

Prema podacima Inicijative mladih, u Srbiji postoji 308 grafita i murala posvećenih Mladiću, od kojih se više od 250 nalazi u Beogradu. Mural u centru grada, čije je uklanjanje inicirala ta organizacija, u međuvremenu je prebojan – ali ne i deseci grafita u glavnom gradu Srbije. Među njima je na primjer i jedan na Novom Beogradu, gdje na zgradi, na pedesetak metara od jedne osnovne škole, piše: "Bulevar Ratka Mladića“.

Stotine murala i grafita u slavu Ratka Mladića predstavljaju "organizirani i masovni odgovor nasilničkih grupa na naš zahtjev da se mural Mladiću u Beogradu ukloni", navela je prije tri godine Inicijativa mladih. Tada su zatražili i uklanjanje murala Dragoljubu Mihailoviću koji se također nalazi u centru Beograda.

Od kada je 2022. izabran za gradonačelnika Beograda, Aleksandar Šapić ne samo da nije podržao uklanjanje takvih grafita i murala, nego je inicirao da u Beogradu bude postavljen spomenik Dragoljubu Mihailoviću. "Zbog svega toga pozivamo odborničke skupine u Skupštini Grada Beograda da osude glorifikaciju ratnih zločinaca", kaže Marko Milosavljević i dodaje da će pritužba protiv Šapića Povjereniku za zaštitu ravnopravnosti biti predana ove srijede 22. travnja 2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka iz Srebrenice: 'Kada Ratko Mladić umre, znat će se gdje su mu kosti. Za mog sina se ne zna'