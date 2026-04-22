Majka iz Srebrenice: 'Kada Mladić umre, znat će se gdje su mu kosti. Za mog sina se ne zna'

Srbija je zatražila puštanje sa slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Njegovo zdravstveno stanje je tvrde, vrlo loše. Nude i državna jamstva. Budući da je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina - obitelji tisuća ubijenih poručuju treba se i nas pitati.

Ratka Mladića cijeli svijet zna kao ratnog zločinca koji je zapovjedio da se počini genocid - nad osam tisuća onih kojima je obećao život. Više od 30 godina kasnije moli da ga se pusti na slobodu. Osobno ga je posjetio i srpski ministar pravde.

"Želio sam da se osobno uvjerim kako bi mogao u razgovoru s predsjednicom Mehanizma sucem Garcijom zahtjev obitelji Republike Srbije i garancije Srbije kako bi pustili generala Mladića iz humanitarnim razloga na liječenje u Srbiju", rekao je Nenad Vujić, srpski ministar pravde. 84-godišnji Ratko Mladić osuđen je na doživotni zatvor. 15 godina je iza rešetaka. Nedavno je imao moždani udar, a do sada ih je već imao nekoliko. Nalazi se u zatvorskoj bolnici u Haagu, gdje će ga u sutra obići i srpski liječnici.

Obitelji žrtava potresene

"On je u jako teškom stanju, slabo komunikativan, u početku je odgovarao s da ili ne, kasnije je teško komunicirao", dodao je Vujić. Vijest da bi uopće mogao izići na slobodu potresla je obitelji žrtava Srebrenice. Bolesni su bili kažu i njihovi muževi, djeca, braća - kada je Mladić naredio ubijanje.

"Nije pisalo ako bude bolestan bit će pušten već doživotna dakle dok u njemu živi duša. Pa može umrijeti u Haagu i gdje se nalazi, a bit će njegovan i njegove kosti će se znati gdje su, a za mog sina se ne znaju, kao i za mnoge koje je poslao u smrt", kaže Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja" Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa". Do sada je bilo već takvih zahtjeva kažu Majke Srebrenice, a vjeruju da će se prije odluke pitati i njih.

"Nisu nas kontaktirali, ali obećali su nam da bez našeg odobrenja neće pustiti ni jednog zločinca prije vremena na slobodu", dodaje Kada.

Ratko Mladić bio je glavni zapovjednik Vojske bosanskih Srba - zajedno s Radovanom Karadžićem držao je Sarajevo u najdužoj opsadi u modernoj povijesti. Prije suđenja, bio je u bijegu devet godina, a ulovljen je u kući rođaka kod Zrenjanina, gdje ga je tvrde neki odao prsten pečatnjak.

Pustili su Šešelja pa sada sije mržnju

Nekada zapovjednik 9. kninskog korpusa svoj krvavi trag ostavio je i u Hrvatskoj - 86 ubijenih mještana Škabrnje i 14 Nadina. Za to nikada nije osuđen.

"Jedan od najvećih ratnih zločinaca ovoga prostora i mjesto mu je tamo", kaže Gordan Jandroković.

"Osuđen je za najteži zločin nakon Drugog svjetskog rata. I dovoljno je to reći. Bilo kakvi zahtjevi, a nije prvi put bilo je takvih iz Srbije, osoba treba odgovarati", smatra Damir Habijan. Ratko Mladić se nikad nije pokajao za svoja djela, a na suđenju je jasno rekao što želi.

"Ja želim da živim i da doživim slobodu. Ja neću da mene vodaju ispod ruke kao slijepca. Ja sam general Ratko Mladić u čitavom svijetu znaju tko sam", rekao je 3. lipnja 2011. godine. Vučićeva vlast mu to želi omogućiti, čovjeku kojeg u Srbiji i Republici Srpskoj i dalje smatraju herojem.

"Ovo pitanje mi ćemo pokrenuti i pred UN- i pred komitetom za ljudska prava i komitetom protiv torture i nehumanog postupanja", dodaje Vujić. Haaški sud je 2014. pustio na slobodu ratnog zločinca Vojislava Šešelja jer je bio, kako se tada tvrdilo, na samrti. Od tada je čudesno ozdravio od raka - politički aktivan i sije mržnju.