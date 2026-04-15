Pogledajte start Realova mesara! Stanišić je zbog ovog morao van, a Dalić se preznojio od muke

Bayern je pred svojim navijačima pobjedom 4:3 potvrdio 2:1 iz Madrida te se plasirao u polufinale Lige prvaka.

Fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno jednu od najljepših ove sezone u Ligi prvaka, a i jedan od klasika koji će ući u antologiju, odigrali su Bayern i Real. "Kraljevski klub" je tri puta vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu.

Bio je to čak 30. međusobni europski susret Bayerna i Reala. Niti jedna dva druga kluba nemaju toliko europskih okršaja. Sada oba kluba imaju po 13 pobjeda uz četiri remija.

Za popularni FC Hollywood počeo je i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je igrao desnog beka, ali nije izašao na teren početkom drugog poluvremena. Vincent Kompany je uveo Daviesa. Laimer je otišao desno, a Davies lijevo. Vidjeli smo kako je Stanišić nešto objašnjavao Kompanyju, a onda sjeo na klupu i u nevjericu tresao glavom. Nije bilo poznato radi li se o kakvoj ozljedi ili samo taktičkoj odluci trenera, ali očito je sve posljedica jednog udaranja Antonija Rudigera.

Sin oca afričko-njemačkog podrijetla Matthiasa i majke Lily iz Sijera Leonea rođen je u Berlinu i igra za njemačku reprezentaciju, a redovito 'oduševljava' udaranjem protivničkih igrača zbog kojih su se čak i Nijemci često bunili kako ga ne žele više u dresu Elfa.

Strašna glava

Ponovno je strašno udario protivnika i još jednom to napravio izrazito lukavo te čak i uz postojanje VAR-a prošao bez kazne, a ujedno je i priznat gola Reala koji je zapravo direktna posljedica tog njegovog prekršaja. Stanišić je u 42. ostao ležati nakon duela s Rudigerom, no slovenski sudac Slavko Vinčić nije prekinuo igru unatoč sumnji na prekršaj.

Real je iskoristio situaciju i nastavio napad u kojem je Vinicius poslužio Mbappea. Francuski napadač bio je brži od Upamecana i preciznim udarcem donio Realu vodstvo 3:2.

Bayern je na kraju prošao u polufinale, ali ovaj gol je puno toga mogao zakomplicirati. Ostaje nejasno i zašto se nije aktivirao VAR.

S druge pak strane, nadamo se kako ozljeda nije teže prirode jer bi izostanak Stanišića sa Svjetskog prvenstva bio ogroman udarac za Zlatka Dalića i hrvatsku reprezentaciju.

