Popularni Dr. House jednim komentarom ušutkao kritičare: Već dugo nije zvučao ovako sarkastično

Popularni glumac Hugh Laurie (66) proslavio se ulogom osebujnog doktora Housea, a serija je zabilježila toliki uspjeh da je osvojila čak 25 nominacija za Emmy, od kojih je ostvarila ukupno pet pobjeda. Međutim, serija nije našla na odobravanje svih gledatelja i kritičara.

Nedavno se na X-u (bivši Twitter) oglasila novinarka Janet Murray te podijelila svoja razmišljanja o medicinskoj drami koja se emititala od 2004. do 2012. godine.

Foto: Profimedia

Kako je otkrila, seriju je počela gledati tek sada, no odmah je primijetila kako joj se ne sviđa obrazac pokretanja radnje koji se, prema njezinim riječima, ponavlja u svakoj epizodi.

"Ista priča u svakoj epizodi: Pacijent ima misterioznu bolest. Hugh Laurie (House) pogrešno postavlja dijagnozu. Pacijent je skoro umro. Hugh Laurie opet pogrešno dijagnosticira. Prijete mu otkazom. Pacijent je opet skoro umro. Hugh Laurie ima neočekivanu ideju u zadnji čas. Pravilno postavlja dijagnozu. Ne dobija otkaz. Osam sezona ovoga?", napisala je nezadovoljno novinarka.

Foto: Profimedia

Kako je objavu pregledalo više od milijun korisnika X-a, nije dugo trebalo da dođe i do glumca koji je odlučio reagirati na kritike seriji.

Na svoj prepoznatljivi sarkastični način koji njeguje i njegov lik osebujnog liječnika, Laurie je odgovorio: "Hvala ti na kritici, Janet. Zapravo smo probali nekoliko epizoda gdje House (Hugh Laurie) (molim vas, stavite zagrade na pravo mjesto) pogodi iz prve, ali su trajale samo 6 minuta. NBC nije bio zadovoljan. Onda smo pokušali scenarij gdje House nikad ne uspije i pacijent umre. Publika nije bila zadovoljna."

Naposlijetku je glumac povukao i paralelu s ostalim umjetničkim radovima: "Vaša oštra analiza može se primijeniti i na druge umjetničke forme: JS Bach je napisao 30 Goldbergovih varijacija na istu strukturu akorda; Frida Kahlo naslikala je 50 svojih portreta; Henry Moore, šta?? Poenta je, ili je bila, varijacije na temu; Ako vidiš samo bolnicu, medicinu i slično, onda to nije bilo za tebe."