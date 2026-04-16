KINO OPET U MODI /

Igor Šeregi za Direkt otkriva kako će izgledati 'Svadba 2' te kad možemo očekivati premijeru

Već je raspisan scenarij

16.4.2026.
7:01
Rikardo Stojkovski
Svadba je pokrenula renesansu. Film Igora Šeregija najgledaniji je u povijesti Hrvatske. Ali, gužve su bile i za novog Avatara, gledala se i Zootopia 2. Ukupno više od milijun i pol ulaznica prodano je u prva tri mjeseca 2026. godine. 

To je skoro 80 posto više nego lani. Koliko trebate iskeširati za jedan odlazak u kino? Četveročlana obitelj recimo, ako želi cijeli paket: kokice, sokić i karte, potrošit će oko 64 eura.

Svadba je prvi film koji je u gotovo 30 godina, u hrvatskim kinima nadmašio i gledanost Titanica. Što nije bilo ni na kraj pameti ni samom redatelju

"Nadali smo se da ćemo preć 100 tisuća gledatelja, što nitko nije prešao u zadnjih 13 godina, a baš da ćemo doć u Hrvatskoj do 800 tisuća, odnosno 2 i pol milijuna u globalnoj distribuciji, mislim da se čak ni oni najpozitivniji od nas nisu nadali", rekao je Šeregi.

A Svadba dobiva i dvojku. Već je raspisan scenarij, a premijera se očekuje početkom 2028. godine.

"Imat ćemo tu malu bebu, koja je produkt te ljubavi Nebojše i Ane. I vidjet ćemo kako reagiraju na njega u Srbiji i Hrvatskoj. I naravno zbog raznih kriminalnih zavrzlama, naše hrvatske obitelji, dobar dio radnje bit će u BiH. Jer kao što smo svjedoci našeg vremena, svatko tko ima bilo kakve veće probleme zakonske u Hrvatskoj, preseli se u Bosnu i Hercegovinu", dodao je redatelj.

Cijeli prilog pogledajte u videu na vrhu članka. 

