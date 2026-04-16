Među 200 brodova pronašli smo najluksuzniji, pogledajte što možete dobiti za 7,5 milijuna eura

Treće izdanje Dalmatia Boat Showa u Segetu Donjem okupilo je čak 180 izlagača s oko 200 plovila - od manjih brodica do luksuznih jahti. Otvorenjem sajma službeno je otvorena i nautička sezona, a u iduća četiri dana Seget Donji kod Trogira postaje središte nautičkog turizma - premijerno se predstavljaju novi modeli, dok vodeći ljudi iz industrije ovdje traže nove poslove i razmjenjuju iskustva.

"Izlagači nam dolaze mogli bismo reći iz gotvo cijele Europe, znači susjednih zemalja: Slovenije, Austrije, Mađarske, Njemačke, Italje, Češke, Srbije, Crne gore i ponosni smo ove godine na široki spektar izlagača iz cijele regije", rekla je Aleksandra Bujević, članica organizatorskog tima Dalmatia Boat Show.

Plovila su izložena u moru i na kopnu, ovisno o veličini i vrsti. O tome ovisi i cijena čiji je raspon od 20 tisuća pa sve do 7,5 milijuna eura. Na najskupljoj jahti na sajmu čeka nas Sara Jurica koja je razgovarala s Vickom Alfirevićem, voditeljem prodaje plovila. Tko su kupci ovakvih brodova, pogledajte u videu...