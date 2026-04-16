Mlade obitelji ovdje se vraćaju: 'Kad sam saznao da sada ima desetero djece, ostao sam iznenađen'

RAZVIJA SE TURIZAM /

U naselju Podosoje na području Imotske krajine ima više napuštenih nego naseljenih kuća. Prije 10-ak godina u mjestu je živjelo samo troje ljudi, no danas se vraćaju mlade obitelji i razvija se seoski turizam.

"Kada mi je Marija rekla, Ante znaš li da sada ima ovdje desetoro djece, ja sam ostao iznenađen! I to je bio povod naš da ja idem tu navrtati višnje i trešnje da idu djeca brat. Neka bere tko god hoće, a mi smo prije krali tuđa! Neka djeca beru gdje god hoće, sva prava imaju", kaže Ante Todorić iz Zmijavaca

