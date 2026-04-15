Vatrena stihija gutala sve pred sobom u Osijeku, građane prepao gusti crni dim: 'Bilo je zastrašujuće'

Otkriven je uzrok velikog požara skladišta HŽ Infrastrukture u Osijeku. Očevid je utvrdio da je jučerašnji požar izbio uslijed kratkog spoja električnih instalacija.

U požaru je u potpunosti izgorjelo skladište i pomoćni objekt, no kako nisu bili u funkciji, iz HŽ Infrastrukture kažu: u njima nije bilo uskladištene robe.

Zgarište skladišta HŽ-a na kolodvoru u osječkom Donjem gradu pokazuje snagu vatrene stihije, koja je potpuno uništila zapaljene objekte i uznemirila građane.

"Mislim da je bio zapravo svima šok da je u ovakvoj blizini izbio takav požar, takvih razmjera", kaže Ana iz Osijeka.

"Kada sam izašao u dvorište osjetio sam nekakav smrad, pogledao sam gore i vidio nekakav crni dim, malo je bilo zastrašujuće", kaže Domagoj iz Osijeka.

"Ja sam imao dojam prvo da se pale gume, kako je bio crn dim, ali sad vidim to je očito staro, katranirano", kaže Dragan iz Osijeka.

Nakon dojave o požaru koji je izbio u drvenim barakama, vatrogasci su stigli za nekoliko minuta s tri vatrogasna vozila i započeli gašenje.

'Puno nam je pomogao dron koji ima temoviziju'

Cijelo drveno skladište bilo je u plamenu, požar je zahvatio i pomoćni objekt te ugrozio susjedstvo, pa je brzo trebalo pronaći mjesta najvećeg intenziteta.

"Puno nam je pomogao naš novi dron koji ima termoviziju, tako da nam je bilo lakše utvrditi mjesta gdje nam je najzahtjevniji posao", kaže Davor Škarica, zamjenik zapovjednika JVP Grada Osijeka.

"Požar je već bio u razbuktaloj fazi s velikim izgaranjem, masivna drvena konstrukcija, uspostavili smo više mlazova za gašenje požara te na taj način djelovali na sam požar", kaže Bruno Zvonarić, zapovjednik DVD-a Donji grad Osijek.

U neposrednoj blizini požara, na željezničkom kolosijeku bile su i cisterne koje su predstavljale opasnost.

"S obzirom na to da nismo mogli utvrditi da li se radi o punim ili praznim cisternama, preko OKC-a Javne vatrogasne postrojbe Osijek, izvršili smo uklanjanje kompozicije", kaže Davor Škarica.

Zapaljeno skladište drvene konstrukcije bilo je obavijeno gustim dimom.

"Gusti crni dim je otežavao gašenje, mi smo koristili sustav za zaštitu dišnih organa i u jednom trenutku ta konstrukcija se počela urušavati što je dodatno dovelo do ugroze naših vatrogasaca", kaže Bruno Zvonarić.

Ozlijeđenih nije bilo, a policijski očevid utvrdio je da je uzrok požara kratki spoj na električnim instalacijama.