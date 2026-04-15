OGLASILA SE POLICIJA /

Poznat uzrok požara koji je potpuno spalio skladište HŽ-a u Osijeku

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na požarištu su zbog sigurnosti cijelu noć ostali vatrogasci DVD-a Donji grad

15.4.2026.
14:19
Hina
Uzrok požara, koju je izbio u utorak poslijepodne a ugašen uvečer oko 22 sata, u skladištu Hrvatskih željeznica u osječkom Donjem gradu, blizu željezničke stanice, jest kratki spoj na električnim instalacijama na više mjesta u dijelu skladišta, objavila je u srijedu osječka policija.

U požaru su u potpunosti izgorjelo skladište i pripadajući pomoćni objekt, navodi policija nakon prevedenog očevida.

Na požarištu su zbog sigurnosti cijelu noć ostali vatrogasci DVD-a Donji grad.

U HŽ Infrastrukturi su u utorak kazali da je vatra zahvatila njihova stara napuštena skladišta u kojima nije bilo ništa vrijedno. U blizini su se nalazile prazne cisterne koje su odmah uklonjene tako da nije bilo nikakve ugroze za stanovništvo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
