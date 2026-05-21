Iskusni odvjetnik o doživotnom zatvoru i propustima sutkinja: 'To se moglo riješiti u jednoj raspravi'

Prije hladnokrvnog ubojstva 19-godišnjeg Luke iz Drniša, optužnica protiv ubojice za nezakonito posjedovanje oružja gotovo je tri godine stajala u ladici. Nakon žustre reakcije, na Općinski sud i Općinsko državno odvjetništva u Šibeniku stigla je izvanredna inspekcija.

U tijeku je i inspekcija DORH-a.

Zbog strašnog slučaja ubojstva mladića u Drnišu, SDP traži ostavku ministra pravosuđa Damira Habijana.

Sve je to u studiju RTL-a Danas komentirao odvjetnik Veljko Miljević.

Je li normalno da slučaj zbog ilegalnog posjedovanja oružja stoji više od dvije godine u ladici suda bez ijednog ročišta?

Nije normalno, ali vidjeli smo danas epilog. Ministar pravosuđa je dao priopćenje da je nadzor dovršen i da su utvrđeni propusti u radu dviju sutkinja te da će biti pokrenut stegovni postupak ili je već pokrenut zbog nepostupanja u predmetu. Jedna, ili obje, nisu postupale godinu i sedam mjeseci u predmetu koji je izrazito jednostavan i može se završiti na jednoj, maksimalno dvije rasprave.

Kako je moguće da optužnica protiv osobe s tako teškim kriminalnim dosjeom, koja je i ranije osuđivana, stoji toliko u ladici?

To se ne bi smjelo događati. Neki dan je i glavni državni odvjetnik meni rekao, sad je grublje i od mene, da je to posao od 15 minuta. To je nešto malo kompliciraniji pravni predmet od prekršaja. Dogodio se događaj, išlo se u pretragu doma, pronađeno je nešto što privatna osoba ne smije držati kod sebe. To su eksplozivne tvari i oružje, oduzimaš mu to, radiš zapisnik i šalješ potvrdu.

Imamo li dobre zakone koji se ne provode ili su zakoni puni rupa pa dopuštaju ovakve tragedije?

Zakon je propisao proceduru koja je bila ispoštivana. Prvi dan se odlučilo tako umiriti javnost da je policija dobro odradila posao. To je rekao i glavni državni odvjetnik da mu se čini i da je državno odvjetništvo dobro svoj posao odradilo, što bi mi koji smo išli tri dana na Pravni fakultet zaključili. Jer se taj događaj odvijao sredinom 2023., pa je brzo dignuta optužnica koja je potvrđena i stupila na snagu u studenom, to znači da su ispunjene sve pretpostavke da to bude pravomoćno gotovo u 2024.

Što je s odgovornošću predsjednika šibenskog suda jer se propituje rad dviju sutkinja?

Ne provodim ja pravosudnu kontrolu.

Mislite da bi trebalo to provjeriti?

Mislim da je već trebalo. Dok su utvrđivali što je trebalo za ove dvije sutkinje, moralo se ukazati tko je iznad njih, tko raspoređuje predmete i na koji način, te tko je kontrolirao radi li se po predmetima ili ne.

Bi li ostavka ministra pravosuđa nešto riješila?

Teško. Tih je problema nagomilanih puno. On nije predugo ministar. Doduše, nije radio u krivičnom pravosuđu, on je civilist. On je radio izuzetno kvalitetno u civilnoj kancelariji.

Sada najavljuje da Hrvatska ide prema izmjeni zakona i da će se uvesti doživotna kazna zatvora. Je li to rješenje?

Doživotnu kaznu zatvora imamo u nizu država. Imali smo je u bivšoj državi, nije to ništa novo. Kad je Hrvatska odlučila čvrsto formiranjem svoje samostalnosti i kad smo 22.12. izglasali prosinački Ustav, tu smo ukinuli smrtnu kaznu. Najednom imaš rupu. Ne može zadovoljiti kazna od 20 godina sve potrebe za izricanje jer smrtna kazna je po ustavu u Jugoslaviji bila definirana kao ona koja se izuzetno izriče na najteže počinitelje najtežih kaznenih djela u njihovim najtežim oblicima. Kad toga nema, što možeš izreći? Sada se vidjelo - može li 20 godina pokriti sav teret gdje je potrebno izreći smrtnu kaznu? Nakon nekog vremena smo došli do toga da ne može ostati na 20 godina maksimuma, da se može jedna do tada nepoznata... Doživotni je bio poznat, ali nije bio poznat dugotrajni zatvor. Vic je u tome da je dugotrajni zatvor pokrio dobar dio praznine, po meni može i sada. Doživotni zatvor je legitimna mogućnost, ali se daju kombinirati neki instituti. Poput dugotrajnog zatvora do 50 godina, ne do 40 s mogućnosti trajnog i prisilnog smještaja onima kojima ni to nije dovoljno da se suzbije njihov naboj za zločinima.