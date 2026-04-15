Stručnjak otkrio kako će funkcionirati EU aplikacija za provjeru dobi: 'Pokušavaju kontrolirati problem'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'FOKUS JE NA DJECI' /

Spremna je aplikacija za potvrdu dobi korisnika online platformi u Europskoj uniji - poručili su iz Europske komisije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će aplikacija, čiji je cilj zaštita djece, uskoro biti dostupna za uporabu.

Za razliku od prijašnjih načina provjere dobi, korisnici će ju morati potvrditi učitavajući vlastitu osobnu iskaznicu ili putovnicu. Sve više europskih zemalja uvodi i predlaže restrikcije vezane uz korištenje online platformi zbog njihovih štetnih učinaka na zdravlje i sigurnost djece.

Kibernetički stručnjak Alen Delić je u razgovoru s RTL-ovom Nikolinom Matošević otkrio kako će sve funkcionirati.

"Europska unija pokušava na neki način kontrolirati ono što imamo kao problem, a to je pretjerano korištenje društvenih mreža", ističe stručnjak.