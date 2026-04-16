Zaredale se afere u sportskim savezima, evo što kažu Hrvati: 'Hrvatska je idealna zemlja za čerupanje'

Nakon što je policija, po nalogu USKOK-a, ušla u Hrvatski Judo savez zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca, o tome se oglasio i ministar sporta Tonči Glavina. Poručio je da je Vlada uvijek bila i bit će uz sportaše, a oni koji tu pomoć zloupotrebe treba sankcionirati. Otkrio je i da su i njihove službe unutar Ministarstva dobile traženu dokumentaciju vezano uz malverzacije u skijaškom savezu. Kada ih prouče, rekao je, o tome će obavijestiti javnost.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Mislite li da će se početi raspetljavati financijska slika i u ostalim sportskim savezima?".

"Moguće. No dok ne vrate nezakonito uzeto, sve je obična lakrdija", smatra Lidija Novak.

Optimističan nije Karlo Šurina: "Hrvatska je zemlja idealna za čerupanje. Svi koji su na položajima kradu i nitko ne odgovara i ne vraća pare".

"Što vrijedi kad nitko ništa ne vraća", pita se Mirjana Lazar i dodaje: "Pojeo vuk magare pa dalje po starom".

Na tom tragu razmišlja i Nikola Presecki: "Pojeo vuk magare kao i obično. Mala halabuka, a poslije nikome ništa. Isto kao i kad treba nešto izglasati što ljudima ne paše samo se spomenu ustaše, četnici i slično da se narod nečime zabavlja. To se zove igrokaz.

Da nema od toga ništa uvjerena je Dragica Pufek. "Mazanje očiju ljudima, a lopovi uživaju u drugim zemljama i troše pare", kaže.

Azra Nedimović kaže kako ljudi nemaju ništa od raspetljavanja i njihovih osuda. "Sve dok ne počnu vraćati novce piši kući propalo", napominje.