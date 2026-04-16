PITAMO VAS /

Zaredale se afere u sportskim savezima, evo što kažu Hrvati: 'Hrvatska je idealna zemlja za čerupanje'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Mislite li da će se početi raspetljavati financijska slika i u ostalim sportskim savezima?'

16.4.2026.
16:58
RTL Danas
Nakon što je policija, po nalogu USKOK-a, ušla u Hrvatski Judo savez zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca, o tome se oglasio i ministar sporta Tonči Glavina. Poručio je da je Vlada uvijek bila i bit će uz sportaše, a oni koji tu pomoć zloupotrebe treba sankcionirati. Otkrio je i da su i njihove službe unutar Ministarstva dobile traženu dokumentaciju vezano uz malverzacije u skijaškom savezu. Kada ih prouče, rekao je, o tome će obavijestiti javnost. 

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Mislite li da će se početi raspetljavati financijska slika i u ostalim sportskim savezima?"

"Moguće. No dok ne vrate nezakonito uzeto, sve je obična lakrdija", smatra Lidija Novak. 

Optimističan nije Karlo Šurina: "Hrvatska je zemlja idealna za čerupanje. Svi koji su na položajima kradu i nitko ne odgovara i ne vraća pare". 

"Što vrijedi kad nitko ništa ne vraća", pita se Mirjana Lazar i dodaje: "Pojeo vuk magare pa dalje po starom". 

Na tom tragu razmišlja i Nikola Presecki: "Pojeo vuk magare kao i obično. Mala halabuka, a poslije nikome ništa. Isto kao i kad treba nešto izglasati što ljudima ne paše samo se spomenu ustaše, četnici i slično da se narod nečime zabavlja. To se zove igrokaz. 

Da nema od toga ništa uvjerena je Dragica Pufek. "Mazanje očiju ljudima, a lopovi uživaju u drugim zemljama i troše pare", kaže. 

Azra Nedimović kaže kako ljudi nemaju ništa od raspetljavanja i njihovih osuda. "Sve dok ne počnu vraćati novce piši kući propalo", napominje. 

Pitamo Vas Judo Sportski Savez Tonči Glavina
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
