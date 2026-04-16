Vratile se s Olimpijade s tri zlatne medalje i jednom broncom! Dočekali smo ih na aerodromu

HRVATSKE MATEMATIČARKE BRILJIRALE /

Obično startamo emisiju važnim temama, a važne, najčešće nisu baš najsretnije. Imat ćemo i takvih kasnije u emisiji, bez brige. No, večeras ćemo početi malo drukčije. U znatno ljepšem tonu, ali uz ništa manje važnu vijest. Hrvatske matematičarke briljirale su na matematičkoj olimpijadi u Francuskoj uz tri zlatne medalje i jednu broncu. Bravo za vrijedne srednjoškolke, bravo za profesora, a posebne čestitke i roditeljima. Kako to priliči, Rikardo Stojkovski je dočekao šampionsku ekipu večeras na aerodromu...