Požurite, još stignete: Na Boat Showu u Segetu nude se brodovi od 20 tisuća do 7 milijuna eura

'STVAR JE EMOCIJE' /

A kako izgledaju jahte od 7,5 milijuna eura te tko ih kupuje? Sve se to moglo doznati na još jednom Dalmatia Boat Showu kojim je nautička sezona i službeno krenula. 200 plovila na jednom mjestu - od onih najmanjih do 10 metara, pa sve do luksuznih jahti... Cijena, najmanje - 20.000 eura.

"Brodovi jesu skupi, stvar je emocije i nikome ne treba brod. Cijene su usporedive s drugim mjestima. Iako je jednostavno mi želimo ploviti u Hrvatskoj i to je razlog zašto želimo kupiti u Hrvatskoj", objasnio je Mathis iz Belgije.

"Možda do sedam - osam metara. Tu da se može po lokalnim otocima, tu do Trogira i tako dalje", kaže Rudi s Floride, ali i dodaje da su cijene brodova jeftinije u Americi. Na sajmu se premijerno izlagala jahta, čija je cijena - 6 milijuna eura. Duga gotovo 22 metra, luksuzno je uređena, ima četiri kabine, a namijenjena je za plovidbu 10 ljudi. Iako su stranci češći kupci luksuznih polovila, ni domaći ne zaostaju i to potvrđuje jedan od najskupljih modela na sajmu, vrijedan 7 i pol milijuna eura. Osim kupnje nađu se i ponude za charter, cijena tjedna na jedrilici ili katamaranu ide od 2000 pa sve do 20.000 eura tjedan. Ovisno o tipu plovila, ali i razdoblju sezone. Više u prilogu...