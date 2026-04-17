Voze li se Hrvati manje zbog skupog goriva? 'Ako ne radim, nemam plaće i nemam za život'

RTL je doznao da od utorka pojeftinjuju sva goriva. Riječ je o cijenama bez Vladine intervencije jer će točan iznos Vlada objaviti u ponedjeljak. Eurosuper će bez Vladine intervencije stajati euro i 64 centa, što je za dva centa manje nego sada. Eurodizel se spušta na euro i 80 i bit će 5 centi jeftiniji, a najviše bi se trebala spustiti cijena plavog dizela koji će se, bez Vladine intervencije, prodavati za euro i 30 centi. Na ove iznose još su moguće korekcije jer u obzir nisu uzete današnje kotacije.

U Temi dana pitali smo vas: Koliko su cijene goriva promijenile vaše navike korištenja automobila?

'Nema tu prom jene'

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Nimalo. Kad moram, točim i vozim", kaže Jadranka.

"Ništa mi nisu promijenile. Na tjedan uvijek točim za 25 eura", kaže Zvonko.

"Nema tu promjene navika, ja moram ići na posao autom. Ako ne radim, nemam plaće i nemam za život, nema tu filozofije!", kaže Jadranko.

"Ništa, i dalje najčešće koristim noge i moj omiljeni bajk", kaže Danica.

"Nisu promijenile. Gdje treba automobil treba", kaže Ivana.

"Nisu, jer oduvijek pazim koliko trošim što je lako reći jer sam penzioner, da imam djecu bilo bi već drugačije", kaže Mira.