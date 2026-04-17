FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEMA TU FILOZOFIJE!' /

Voze li se Hrvati manje zbog skupog goriva? 'Ako ne radim, nemam plaće i nemam za život'

U Temi dana pitali smo vas: Koliko su cijene goriva promijenile vaše navike korištenja automobila?

17.4.2026.
16:57
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

RTL je doznao da od utorka pojeftinjuju sva goriva. Riječ je o cijenama bez Vladine intervencije jer će točan iznos Vlada objaviti u ponedjeljak. Eurosuper će bez Vladine intervencije stajati euro i 64 centa, što je za dva centa manje nego sada. Eurodizel se spušta na euro i 80 i bit će 5 centi jeftiniji, a najviše bi se trebala spustiti cijena plavog dizela koji će se, bez Vladine intervencije, prodavati za euro i 30 centi. Na ove iznose još su moguće korekcije jer u obzir nisu uzete današnje kotacije.

'Nema tu promjene'

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Nimalo. Kad moram, točim i vozim", kaže Jadranka.

"Ništa mi nisu promijenile. Na tjedan uvijek točim za 25 eura", kaže Zvonko.

"Nema tu promjene navika, ja moram ići na posao autom. Ako ne radim, nemam plaće i nemam za život, nema tu filozofije!", kaže Jadranko.

"Ništa, i dalje najčešće koristim noge i moj omiljeni bajk", kaže Danica.

"Nisu promijenile. Gdje treba automobil treba", kaže Ivana. 

"Nisu, jer oduvijek pazim koliko trošim što je lako reći jer sam penzioner, da imam djecu bilo bi već drugačije", kaže Mira.

Cijene GorivaNavikeštednjaVožnja Automobilom
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike