Naletio na tri žene! Jedna poginula, on pobjegao: 'Oduzeti vozačku i doživotno u zatvor!'

Teška prometna nesreća u Babinoj Gredi. Vozač teretnog automobila naletio je na tri pješakinje od kojih je jedna smrtno stradala. Nakon nesreće nije se zaustavio niti pružio pomoć ozlijeđenima nego pobjegao s mjesta događaja.

Na mjestu prometne nesreće plamen svijeće, molitve, suze i tuga.

"Teško mi je, to je jedna žena koja je živjela za nas", kaže Romana Gregorović, rođakinja poginule. "Teško je, to je tetka od moje žene, kao i da je moja, žao mi je", kaže Mato Gregorović iz Babine Grede.

'Svi nalazi su joj bili uredni, bila je sretna'

Bolno je, kažu, prihvatiti da više nema žene koja se hrabro borila protiv teške bolesti.

"Jučer, kad su nalazi došli svi, da su uredni, bila je sretna. Bila je označena, sve tri, s prslukom i sa štapovima, šetale su desnom stranom prema tu dolje. Desilo se to što se desilo", kaže Romana Gregorović.

"Vozač koji ima 40 godina je upravljao teretnim automobilom njemačkih registarskih oznaka i on je uslijed nepoštivanja prometnih propisa naletio na tri pješakinje", kaže Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Kretale su se uz rub kolnika, dolazile iz suprotnog smjera i stradale pri naletu vozila.

'Najgora stvar je što je vozač pobjegao'

Nakon prometne nesreće vozač teretnog automobila nije se zaustavio, niti pružio pomoć ozlijeđenima, nego je napustio mjesto događaja.

"To je najgora stvar što je pobjegao s mjesta, još da je pomoć pružio, nego pobjegao", kaže Mato Gregorović.

"Gospođu su oživljavali, bile su dvije hitne i onda je došla treća hitna i svaka hitna je po jednu gospođu odvezla", kaže Tihomir iz Babine Grede.

"Nažalost najstarija gospođa je dovezena u izrazito teškom stanju, praktično je reanimirana od mjesta nesreće pa do dolaska u bolnicu, nastavljena je reanimacija, međutim nakon 45 minuta je nažalost morala biti konstatirana smrt", kaže Krunoslav Šporčić, ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci.

'Doživotno oduzeti vozačku i doživotno u zatvor!'

Mještane Babine Grede ova je tragedija šokirala i zgrozila.

"Katastrofa, Bože sačuvaj, eto ja znam isto s unukom se tako šetati, mislim nemam riječi, baš je grozno", govori Ružica dok Anka dodaje: 'Katastrofa, ja ne znam što treba, ja bih takve ljude, doživotno oduzela vozačku i doživotno u zatvor!'

Policija je brzo pronašla vozača koji je pobjegao s mjesta nesreće.

Vozač odbio alkotest, policija je i prije postupala prema njemu

"Tijekom policijskog postupanja vozač je odbio alkotest, međutim policijski službenici su mu uzeli uzorke krvi i urina radi dalje analize", kaže Dragoslav Živković.

Prema vozaču policija je i prije postupala zbog prometnih prekršaja, a kriminalističko istraživanje utvrdit će sve okolnosti ove prometne nesreće. U njoj je izgubljen još jedan život, a druge dvije stradale osobe u bolnici su i u šoku, ali na sreću bez teških tjelesnih ozljeda.