VELIKA PRILIKA

Luka Sučić i Ćaleta-Car u lovu na veliki trofej: Može li dvojac Vatrenih 'ukrasti' pehar Atleticu?

Dvojica hrvatskih reprezentativaca, Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car sutra će u Sevilli loviti trofej španjolskog Kupa kralja. Obojici bi to bio prvi veliki trijumf u dresu Real Sociedada koji je svoj posljednji trofej osvojio 2020. i to upravo u Kupu. Tada je na istom stadionu slavio protiv svog najvećeg rivala Athletic Bilbaa. Baski, sedmoplasirani u španjolskom prvenstvu sada će se suočiti s četvrtoplasiranim Atleticom iz Madrida koji je ovaj tjedan izborio polufinale Lige prvaka izbacivši Barcelonu. 

17.4.2026.
20:34
Sportski.net
Kup KraljaLuka SučićDuje Ćaleta Car
