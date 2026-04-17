Luka Sučić i Ćaleta-Car u lovu na veliki trofej: Može li dvojac Vatrenih 'ukrasti' pehar Atleticu?

VELIKA PRILIKA /

Dvojica hrvatskih reprezentativaca, Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car sutra će u Sevilli loviti trofej španjolskog Kupa kralja. Obojici bi to bio prvi veliki trijumf u dresu Real Sociedada koji je svoj posljednji trofej osvojio 2020. i to upravo u Kupu. Tada je na istom stadionu slavio protiv svog najvećeg rivala Athletic Bilbaa. Baski, sedmoplasirani u španjolskom prvenstvu sada će se suočiti s četvrtoplasiranim Atleticom iz Madrida koji je ovaj tjedan izborio polufinale Lige prvaka izbacivši Barcelonu.