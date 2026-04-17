Gregurina istaknuo heroja: 'Cijeli tjedan ga bodrimo, ma presretan sam'

'PRVI U NIZU' /

Nogometaši Slaven Belupa i Hajduka odigrali utakmicu bez pobjednika u Koprivnici, a dvoboj 30. kola HNL-a je završio rezultatom 2-2 (1-1).

Slaven Belupo je poveo već u 4. minuti golom Marka Dabre, a izjednačio je Ante Rebić u 38. minuti. Do novog vodstva je domaća momčad došla u 51. minuti, a strijelac je bio Ivan Ćubelić. Hajduk je još jednom izjednačio u 63. minuti, kad se lopta nesretno odbila od domaćeg kapetana Tomislava Božića u mrežu.

Evo što je nakon utakmice izjavio trener Slaven Belupa, Mario Gregurina.

