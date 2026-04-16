Hrvatski biskup oprao Trumpa: 'Kratko i jasno, za mene je to blasfemija'

Konferencija za novinare o 72. redovitom plenarnom zasjedanju Sabora Hrvatske biskupske konferencije (HBK) održana je u četvrtak u podne.

Nakon uvodnog izlaganja, postavili smo nekoliko pitanja o sukobu američkog predsjednika Donalda Trumpa i pape Lava XIV.

Na početku je istaknuto zajedništvo s Papom Lavom u molitvi za mir, pa smo monsinjora Miju Gorskog pitali da to pojasni.

'Papa je u pravu jer ponavlja Isusove riječi'

"Mi ne možemo drugačije postupiti, mi smo biskupi Katoličke Crkve. Ako išta Crkva moli, to je za mir u svijetu, uvijek, u svakom vremenu. Potpuno je svejedno tko započinje rat ili tko je žrtva - uvijek molimo za mir. I naravno da mu to želimo dati molitvenu podršku. Bilo bi potpuno nelogično, nekolegijalno, anticrkveno, kad bismo rekli da je Papa u krivu. Papa je u pravu zato što ponavlja riječi koje ponavlja Isus Krist. Ne možemo protiv toga", objašnjava Gorski, inače zagrebački pomoćni biskup i predsjednik Odbora za sredstva društvenih komunikacija HBK.

Na pitanje je li Lav XIV. u pravu kad kritizira Trumpa, Gorski navodi da bi ostavio da se to riješi na odnosima i Amerike i Vatikana, ali ističe da je uvijek na strani Pape jer "drugačije ne može i ne želi".

'Blasfemija, kratko i jasno'

Podsjetimo, Papa posljednjih dana jasno komunicira da Trump i njegova administracija ne mogu koristiti Boga, govoriti da ratuju u Božje ime i da je Bog uz njih. Zato smo pitali jesu li riječi koje se mogu čuti od Trumpove administracije blasfemija. "Jest, kratko i jasno. Za mene osobno jest blasfemija. Do toga da netko Papi kaže da bude oprezan što govori u teologiji", poručuje monsinjor Tomislav Rogić, šibenski biskup i član Biskupske komisije HBK za ekumenizam i liturgiju i predsjednik Odbora za mlade HBK.

Zatim smo pitali misle li da bi Lavovi prethodnici jednako tako komunicirali. "Pa to su i činili, i papa Franjo i Benedikt - koji je bio oštriji i puno precizniji u izričajima, dotle da je bio napadan - Ivan Pavao II... Nijedan papa ne može ići kontra onoga na što nas Isus u Evanđelju poziva, a to je mir među ljudima, narodima. To je nešto što, nažalost, nikad neće biti suvišno, jer kako vidimo, rat je trajno stanje čovječanstva. Molitva za mir je stoga zadaća koja u Crkvi nikad ne može prestati", ocijenio je Gorski.

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković pozvali su Lava XIV. u Hrvatsku pa smo pitali misle li da će se to dogoditi. "Papa Lav već je bio pozvan, prije nego što je postao papa, na svečanost proslave Majke Božje od Kamenitih vrata i to je trebalo biti ove godine. Međutim, kako je izabran papom, razumljivo je da prioriteti postaju drugačiji, ali uvjeren sam da će prije ili kasnije navratiti u našu domovinu Hrvatsku. Taj pozivi nisu samo uputila dvojica naših predsjednika, nego i biskupi HBK", istaknuo je Gorski.