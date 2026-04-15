POLITIČKO-RELIGIJSKI APSURD /

Teolog o sukobu 'Trump i Vance vs. Lav': 'Gotovo komična scena, on papi objašnjava granice...'

U fight Vatikana i Bijele kuće uključio se i američki potpredsjednik

15.4.2026.
22:47
Zasipaj ih "intenzivnom paljbom" - šokiraj ih uvijek nečim novim da ni ne stignu reagirati na ono što stvarno radiš. To je recept MAGA gurua Steva Bannona kako se treba boriti protiv jedinog pravog neprijatelja. Medija. To je predložak politike Donalda Trumpa.https://net.hr/tema/donald-trump Bilo da objavljuje kako baca izmet iz aviona na svoje sugrađane ili prikazuje Obamu kao majmuna ili sebe kao Isusa dok paralelno piše da se papa Lav ulizuje Radikalnoj ljevici. To je to. Treba nas preplaviti tako da se ugušimo u zgražanju. Ovaj posljednji štos doduše još traje. U fight Vatikana i Bijele kuće uključio se i američki potpredsjednik koji je prvo poručio da je sve bila šala, a onda poglavaru Katoličke crkve poručio "mani se ti politike". Na jednom skupu jučer JD Vanceu je netko iz publike dobacio "Isus ne podržava genocid". 

Za Direkt je sve komentirao teolog Dalibor Milas. 

"Godinama nastupa po istoj matrici, vrijeđa, ismijava, personizira sukob, papa odgovara mirno, ali čvrsto. A što se tiče J.D. Vance, tu imamo gotovo komičnu scenu u kojoj potpredsjednik i katolički obraćenik praktički papi objašnjava gdje su granice teologije i morala. To je već jedna posebna razina jedno političko-religijskog apsurda", poručuje Dalibor Milas.

Više pogledajte u videu na vrhu članka. 

Dalibor MilasPapa Lav Xiv.Donald TrumpJd Vance
