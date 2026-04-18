Rat živaca u Hormuškom tjesnacu: Globalna energetska kriza mogla bi eskalirati

NAPADNUTI TANKERI /

Konvoj naftnih tankera u Hormuškom tjesnacu - no prolaska više nema. Dva broda, kako javlja Reuters, pogođena su kada su htjela proći kroz prolaz, a na jedan je tanker otvorena vatra iz iranske topovnjače.

Iran je ponovno preuzeo kontrolu nad Homuzom, jer tvrde SAD nije prekinuo svoju blokadu.

Svojim nepredvidivim i proturječnim izjavama Washington, ali i Teheran, nastavljaju igru s globalnom ekonomskom slikom cijelog svijeta. Više pogledajte u prilogu