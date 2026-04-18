Igra prijestolja u Ljubljani: Golobu se raspada koalicija, Janša vreba iz sjene! Tko će voditi zemlju?

U završnici pregovora aktualni slovenski premijer Robert Golob gubi kontrolu nad potencijalnom koalicijom koja bi mu osigurala nastavak njegovog političkog mandata. Sada mu, međutim, izmiču važni saveznici u obliku stranke Demokrati, čiji čelnik Anže Logar nedvosmisleno izjavljuje.

"Demokrati od danas konačno prekidaju pregovore s Robertom Golobom."

Ove riječi dolaze od čelnika stranke koja ima ključna šest mandata, a čije se povlačenje moglo naslutiti jer je Golob prerano proglasio pobjedu, iako je njegov Pokret Sloboda osvojio samo jedan mandat više od Slovenske demokratske stranke Janeza Janše prije tri tjedna.

Sam premijer Golob prije nekoliko dana priznao je: "Pregovori će biti teški."

No, nije mogao ni zamisliti da bi sigurni dogovor s Demokratima mogao propasti. Iz Demokrata tvrde da su naišli na politički pritisak koji nije viđen u slovenskoj politici i objašnjavaju: "To je nešto što nikada nije viđeno u slovenskoj politici i potpuno je neprihvatljivo s aspekta poštovanja potencijalnog koalicijskog partnera."

Pokret Sloboda je reagirao priopćenjem, ističući da pravi pregovori s Demokratima zapravo nikada nisu održani. Golobov tim je navodno poslao brojne pozive i prijedloge Anžetu Logaru, ali nije dobio nikakav odgovor.

Zbivanja dodatno komplicira uključenje bivšeg premijera Janše, koji je Golobov pokušaj zaokreta usporedio s neuspjehom Zorana Jankovića iz 2011., kada je vlast na kraju preuzeo upravo on.

Janša je dosadašnja politička situacija ostavila s pitanjem o čvrstoći desnog bloka, sugerirajući da bi mogao biti na pragu osvajanja četvrtog mandata s potrebnih 46 potpisa već sljedećeg ponedjeljka. Aljaž Pengov Bitenc, politički analitičar, smatra da je takav ishod realniji nego bilo koja druga opcija, osobito ako se uzme u obzir glasanje za predsjednika Državnog zbora koje je podržala Janšina stranka.

Na političkoj sceni pojavljuje se i Zoran Stevanović, vođa antisistemske stranke Resnica, koji svojim nedavnim no eventualno šuštavim obećanjima kombinira političku ambivalenciju.

"Pogledajte, svatko tko je izabran po Ustavu ima pravo odlučiti po svojoj savjesti," podvlači član SDSS-a Franc Kangler.

Ovi izbori bili su svojevrstan test za liberalne, proeuropske politike i potencijalno jačanje desnog vala pod sličnostima što su ih promicale političke figure poput Donalda Trumpa i Viktora Orbána. "Čelnik Resnice sad kaže da su se stvari promijenile i da obećanja od prije više ne vrijede. Možda će on izvana podupirati Vladu, ali bit će to slaba Vlada, a Slovenija ostaje podijeljena," dodaje Pengov Bitenc.

Na kraju se otvara pitanje tko će na čelu Vlade Slovenije preuzeti mandat iz ruku predsjednice Pirc Musar. Završno donosi odluku ta će najvažniji državni položaj ponuditi onome tko osigura većinu u parlamentu, ali s rezervom prema figurama koje su pokušale strane aktere uvoditi u slovensku političku arenu, a s kojima je povezivan upravo Janša.