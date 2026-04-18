Ljetni kaos u hrvatskom gradu počeo nikad ranije: 'Ići autom je čisti mazohizam'

BLOKIRAN PUT DO PLAŽA /

Na cestama prema marjanskim plažama u Splitu već su počele gužve, a vozači sve teže podnose radove koji usporavaju promet. Iz Grada poručuju da bi radovi trebali biti gotovi do kraja mjeseca, no građani negoduju jer se izvode usred sezone. Na dionici iznad plaže Kašjuni promet se i dalje odvija jednim trakom, što dodatno pogoršava ionako česte ljetne zastoje.

'Već godinama ne dolazim uopće ljeti po danu jer nema smisla. Ili ću doći biciklom ili neću doći. Jer autom.. to je čisti mazohizam ...', kaže Mislav Karamarko iz Splita.

Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa postoji mogućnost da se radovi oduže, a spominje se i privremeno zatvaranje dijela plaže izvan sezone. Dok prvi turisti već pristižu bez većih problema, ostaje pitanje kako će izgledati promet kada krene vrhunac turističke gužve.