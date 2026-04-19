Hrvatski toksikolog o trovanju dječje hrane: 'Ovo je nezabilježen slučaj, otrov je teško namirisati'

U Austriji, Slovačkoj i Češkoj, u staklenkama dječje hrane HIPP-a pronađen je otrov za štakore. Policija istražuje slučaj.

U Hrvatskoj, potvrdili su iz HIPP-a za RTL Danas hrana za bebe je sigurna. No, maloprodajni lanac SPAR je ipak privremeno odlučio povući njihov asortiman iz prodaje.

Sve nedoumice o ovoj situaciji za RTL Danas razjasnio je toksikolog Zdravko Lovrić.

Čuli smo da u Hrvatskoj nema opasnosti, to su zaista dobre vijesti. Jeste li ikad čuli za ovakav slučaj trovanja dječje hrane?

U principu ovakav slučaj ja ne pamtim da je zabilježen. Bilo je slučajeva da je dolazilo do kvarenja hrane ali ne da je netko namjerno nešto ubacivao u hranu, ovako nešto što bi zapravo bilo jako opasno za zdravlje, bilo djece, bilo odraslih, ne.

S kakvim sličnim slučajem susreli ranije u karijeri?

Pa, bilo je ako se sjećate svojevremeno u mlijeku kada je netko ubacio naftne derivate. To je bilo 1998. Ovako drastično kao što je ovaj slučaj nije bilo

Može li se otrov za štakore uopće namirisati? Može li se znati da nešto nije u redu?

Na žalost, ti svi antikoagulansi koji se koriste u tim sredstvima su bez mirisa i ne može ih se detektirati. Recimo, neki od njih jesu malo obojeni, ali kad ga umiješate u ovako nešto kao što je ova dječja hrana koja ima već svoju boju, onda ga je teško zamijetiti.

Koliko je to opasno, ako se to slučajno konzumira?

Vrlo opasno. Naime, ti antikoagulansi najčešće i najviše su otrovni preko probavnog sustava kada se unose, ali mogu i udisanjem i preko kože. Zato je vrlo bitno da se, kada se rukuje s takvim stvarima, dobro obavlja dekontaminacija i pranje. Inače, ne samo da su otrovni u tom smislu, nego su i mogu biti i reprotoksični, što znači da mogu djelovati na smanjenje sposobnosti začeća, odnosno djelovanje na plod u utrobi majke.

Što treba napraviti ako pojedemo sumnjivi proizvod?

Simptome nećemo primijetiti, nažalost, odmah, jer to su otrovi koji djeluju s određenom odgodom. Antikoagulansi djeluju na vitamin K1 koji je odgovoran za sintezu protrombina. Kad se primijete svi simptomi treba odmah potražiti liječničku pomoć i tamo će biti liječenje K1 vitaminom. To je antibiotik upravo za ovakve otrove.

Kako možemo biti sigurni da kupujemo zdravstveno ispravnu hranu?

A to teško možemo zaključiti. Ali u ovakvim slučajevima kad imamo namjerno dodavanje nečega u nekakve proizvode, očito je onda to pakiranje proizvoda oštećeno ili na neki način promijenjeno. U ovom slučaju čepovi su bili uništeni i otvarani, što je apsolutno jedan odmah sumnjiv znak. Treba zaboraviti na te proizvode, ne kupovati ih i ne konzumirati.

Možemo ipak roditeljima u Hrvatskoj reći da su mirni i da nema opasnosti?

U principu da ja to isto smatram da nema takve opasnosti, ali kažem ako bi se primijetilo takvo nešto potražiti pomoć liječnika, odnosno u bolnici da se primjeni terapija K1 vitaminom i da se onda to tako riješi.