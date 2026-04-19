Uzbuna zbog otrova za štakore u dječjoj hrani: Razgovarali smo s Hrvatima koji su kupili HIPP kašice

Sadržaj opasan po život u staklenkama dječje hrane – jeziva poruka uznemirila je roditelje u austrijskoj pokrajini Gradišću. Pomoć je potražio jedan od Hrvata koji ondje živi, a za RTL prepričava svoje iskustvo.

"Mi smo imalo one staklenke od tvrtke Hipp doma i ne znamo ni sada što se točno dogodilo, ali mi smo ih vratili i vratili su nam novac. Nama su zadnje informacije da je netko stavio otrov, nas zanima tko, tko ima interes staviti otrov u hranu za bebe, ali svi su brzo reagirali", kazao nam je Florian Wagner, Hrvat iz Gradišća.

Povlačenje proizvoda i prvo otkriće

Sve je počelo u petak kada je njemački proizvođač HiPP povukao cijeli asortiman staklenki dječjih kaša iz prodaje u lancu supermarketa SPAR u Austriji. Već idućeg dana policija je objavila da je zaplijenjena jedna staklenka dječje hrane – kašica mrkva i krumpir od 190 grama, u kojoj je pronađen otrov za štakore. Staklenku neobičnog izgleda i mirisa prijavio je kupac, a onda se pojavila i nova informacija.

Moguća još jedna opasna staklenka

"Naša trenutačna procjena je da sumnjamo kako je barem još jedna staklenka u optjecaju. Zato upućujemo poziv javnosti da provjere jesu li posljednjih dana kupovali takav proizvod.

Ako pronađete staklenku s tom oznakom, bijela etiketa s crvenom prugom na staklenci, molimo da odmah obavijestite policiju", kazao je Helmut Marban, glasnogovornik policije u Gradišću.

Slučaj se širi Europom

Vjeruje se da je ta dojava stigla nakon istrage u Njemačkoj, nakon čega su ubrzo opasne staklenke zaplijenjene i u Češkoj i u Slovačkoj.

"Dvije staklenke je pronašla i zaplijenila policija u Češkoj i trenutačno su na forenzičkom ispitivanju", kazao je Petrn Lužny, glasnogovornik Županijskog tužiteljstva u Brnu.

HiPP: Nije problem u proizvodnji

Priopćenjem se oglasio i Hipp.

"Nadležna tijela su analizom utvrdila da su staklenke sadržavale otrov za štakore. Kao mjeru opreza, pogođeni maloprodajni partneri u objema zemljama odmah su povukli sve HiPP-ove staklenke dječje hrane iz prodaje", priopćili su iz HIPP-a

Tvrde da incident nije povezan s kvalitetom proizvoda ili procesom proizvodnje.

"Bio sam u Hippu i znam njihove kontrolne laboratorije. Jako dobro kontroliraju ulazne sirovine i proizvode koji izlaze van i proizvodnju koja je upravo za dječju hranu jako dobro kontrolirana. Ne bih rekao da se desilo nešto u proizvodnji. Pronađen je otrov u staklenkama koje su već bile otvarane" kazao je Marijan Katalenić, stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane.

Sumnja na iznudu i ozbiljan kriminal

Iako to nitko još ne želi potvrditi, vlasti navodno istražuju iznudu.

"Mogu potvrditi da kriminalistički istražitelji u Južnoj Moravskoj aktivno istražuju ovaj slučaj", kaže Pavel Švab,glasnogovornik policije u Brnu

"Ako je točno ono što piše u tisku da su to grupe koje žele iznuditi novac, onda je to kriminal. Ako je ovo čin iz područja kriminala, onda možemo reći da je posljedica gotovo slična terorizmu jer cilja onu najosjetljiviju skupinu", kaže Ante Letica,stručnjak za sigurnost,

Poruka za Hrvatsku: Razloga za paniku nema

Iz predostrožnosti, SPAR Hrvatska također je odlučio privremeno povući HiPP-ov asortiman iz prodaje. Iz HiPPa Hrvatska poručuju da opasnosti nema.

"HiPP dječja hrana na hrvatskom tržištu je sigurna. Incident je lokalne prirode, prisutan trenutno u Austriji, Češkoj i Slovačkoj i u samo određenim trgovačkim lancima", poručuju

U pogođenim zemljama upozorenje za sve građane ostaje na snazi dok se u potpunosti ne razjasni kako je toksin opasan po život završio u hrani za bebe.