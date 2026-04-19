Niko Kranjčar zaigrao u čast Nikoli Pokrivaču: 'Definitivno nas je prerano napustio....'

TUŽNA OBLJETNICA /

Godinu dana prošlo je od tragičnog odlaska Nikole Pokrivača, no sjećanja na Nikolu žive kroz njegove prijatelje koji su njemu u čast organizirali trodnevni memorijalni turnir na zagrebačkom Klinčeku istrčale su legende Vatrenih i Dinama. Priču donosi reporterka RTL Danas Kristina Livaja.

Posebn emotvnu izjavu dao je Niko Kranjčar.

"Mislim da smo svi tužni, definitivno nas je prerano napustio, pogotovo način na koji je otišao nakon svih borbi koje je imao sa zdravljem u životu i na kraju se izborio. Ali ovo je način da ga se prisjećamo na nabolji mogući način koliko možemo i da obilježimo njegov život, kako je on sigurno htio, a to je kroz druženje, kroz zadovoljstvo, kroz sreću, zabavu, igru, nogomet", rekao je Niko, a više pogledajte u videu.