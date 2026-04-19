Arne Slot ostaje trener Liverpoola i tjera nove dvije zvjezde iz kluba?

Iako su svi očekivali kako će Arne Slot nakon sezone u kojoj je Liverpool, unatoč rekordnoj potrošnji, ostao bez trofeja postati bivši, to se, čini se, neće dogoditi.

Kako piše talkSPORT, izvjesno je da je uprava stala iza Nizozemca, koji je počeo slagati momčad za sljedeću sezonu.

Već se od ranije zna da će Anfield napustiti Mohamed Salah i Andrew Robertson, a sada je stigla informacija kako bi ista sudbina mogla čekati i Curtisa Jonesa i Alexisa Mac Allistera. Dok Jonesov odlazak ne bi začudio gotovo nikoga, onaj Mac Allistera bi.

Argentinac je sastavni dio Slotove momčadi i ove je sezone skupio 49 nastupa za Liverpool. Već se neko vrijeme tog veznjaka dovodi u vezu s Real Madridom, pa mu opcija ne manjka.

Osim njih dvojice, upitno je što će biti s Ibrahimom Konatéom, kojemu istječe ugovor, i Alissonom, koji je dobar dio sezone proveo ozlijeđen.

