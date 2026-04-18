Zvijezda Real Madrida prijeti odlaskom iz kluba: 'Ovako više ne ide'

Mlada zvijezda Real Madrida, Turčin Arda Güler (21), navodno je jako nezadovoljan u klubu jer se smatra da ga ne cijene dovoljno te zbog toga razmišlja o odlasku.

Güler je nezadovoljan jer nema stalnu ulogu u početnoj ekipi Reala.

"Arda Güler ima ozbiljne sumnje za svoju budućnost u Real Madridu. On želi imati ulogu nezamjenjivog startera. S Bellinghamom je ta uloga već komplicirana, a samo će biti još gore ako dođe i Nico Paz. Zbog toga je njegov odlazaka tijekom ljeta realna opcija", prenose španjolski mediji izjavu izvora bliskog klubu.

Europski velikani već su stali u red

Dok u Madridu raste neizvjesnost, ostatak Europe pažljivo prati situaciju. Engleski mediji izvještavaju da su velikani Premier lige poput Arsenala, Chelseaja i Liverpoola spremni odmah reagirati ako Real otvori vrata pregovorima. Sva tri kluba vide Gülera kao "generacijski talent" sposoban igrati na više pozicija u napadu i veznom redu. Arsenal se pritom ističe kao klub koji je već pripremio ozbiljnu ponudu.

Međutim, čini se da mladi Turčin preferira odlazak u talijansku Serie A. Uspjeh njegovog sunarodnjaka Kenana Yildiza u Juventusu navodno ga je inspirirao da karijeru nastavi na Apeninima, a Milan i Inter spominju se kao najizglednije destinacije. Interes pokazuju i njemački klubovi poput RB Leipziga i Bayera iz Leverkusena.

Güler je stigao u Real 2023. kao jedan od najvećih talenata europskog nogometa i činilo se da ga čeka sjajna budućnost. No, kod bivših trenera Kraljevskog kluba Carla Ancelottija i Xabija Alonsa nije imao ulogu kakvu misli da zaslužuje. Situacija se malo popravila kod Alvara Arbeloe, no niti sada nije nezamjenjiv u prvoj momčadi pa su se pojavile informacije da je Güler zaprijetio odlaskom i ljudima u klubu jasno poručio: "Ovako više ne može, idem".

