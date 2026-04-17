TRESE SE MADRID /

U Realu vlada kaos, zvijezda odlazi iz kluba

U Realu vlada kaos, zvijezda odlazi iz kluba
Foto: Ruben Albarran/Shutterstock Editorial/Profimedia

Real prolazi kroz teške trenutke

17.4.2026.
12:30
M.G.
Austrijski branič David Alaba (33) na kraju ove sezone odlazi iz Real Madrida, objavio je nogometni insajder Fabrizio Romano.

Ova vijest stiže dva dana nakon što je Real ispao iz Lige prvaka, što znači da će Kraljevski klub ovu, drugu zaredom, sezonu završiti bez osvojenog trofeja.

Foto: Dennis Agyeman/AFP/Profimedia

Najavljene su velike promjene u kadru momčadi, svlačionicu bi trebalo napustiti puno igrača i navodno su sigurna samo tri nogometaša - Jude Bellingham, Kylian Mbappe i Vinicius Junior.

Svi drugi igrači su 'zamjenjivi' i vrlo lagano bi mogli otići, a listu odlazaka je već sada otvorio Alaba, kojemu na kraju sezone istječe ugovor.

Alaba je u Real Madrid stigao na 2021. godine kao slobodan igrač iz Bayerna, a njegovo razdoblje u Madridu obilježili su brojni problemi s ozljedama. Ukupno je nastupio u 129 utakmica s učinkom od pet golova i devet asistencija.

