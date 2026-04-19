Imamo nastavak, priča s čišćenjem Grlić Radmana nije završila: Kako gumu staviti u vreću?

NIJE LAKO... /

Na zagrebačkom jezeru Sopnice u subotu provedena je velika akcija čišćenja u kojoj su volonteri iz okoliša uklanjali raznovrstan otpad, od plastičnih kanti i dječjih kolica do olupina automobila. Među sudionicima je bio i ministar Gordan Grlić Radman istaknuo je problem neodgovornog bacanja otpada i njegov utjecaj na prirodu.

Ministar Radman pronašao je i otpadnu gumu.

'Vidite da je guma ovdje probušena. Netko ju je bacio. Djelovao je protiv prirode. Nije dozvolio rast, klicanje nove trave. Pogledajte ovaj otok ovdje, koji će sada prodisati. Tu očekujemo obnovu, revitalizaciju ovoga dijela, uklanjanjem ove gume koja ne pripada ovdje i koja je zabušivala ekološki čisti prostor. Ovo je naše prirodno stanište, prirodan krajolik. Guma ne pripada ovdje. Sama ta spoznaja onoga koji je bacio ovdje nas jako zabrinjava, koliko svijest građana nije dovoljno osviještena kao i ta činjenica da time pridonosimo ekološkim zagađenju našeg prirodnog okoliša', objašnjavo je ministar.

Gumu je potom trebalo spremiti na odgovarajuće mjesto. U crnu vreću. Ali to nije bilo baš jednostavno, kao što se na prvi pogled čini. Prevelika guma, a premala vreća. Namučio se dok je uspio. Rekao je na kraju zadovoljan:

'Strpljivo, ali uporno'

Kako je hrvatski ministar vanjskih poslova ipak uspio izvršiti zadatak pogledajte u videu...