Danijela i Ivan su Hrvatsku zamijenili Irskom, režije su im poslastica: 'To se ovdje ne plaća'

Život u inozemstvu često izgleda idealno – ali je li doista tako? U Net.hr-ovom specijalu 'Naši po svijetu' donosimo priče ljudi koji su neko vrijeme proveli ili još žive u drugim zemljama i iz prve ruke upoznali njihove prednosti i mane. Svaki tjedan nova perspektiva i konkretna iskustva. Iz prve ruke saznajte kako izgleda svakodnevica u drugim zemljama diljem svijeta – bez uljepšavanja, iskreno i osobno. Priču bračnog para Raguž iz irskog Athlonea ispričala nam je Danijela.

Ovo je mjesto gdje nema jela bez krumpira, gdje su cijene puno niže nego kod nas, a na potrošenih 50 eura u trgovini dobiješ voucher od 10 eura, umjesto kave pije se čaj, umjesto rakije - hot whiskey, a u pubu ćeš sigurno naći prijatelja za cijeli život. Među računima nema onog za vodu, a nakon doručka se ne možeš dignuti sa stolca. Mjesto u kojem ljudima politika nije bitna i nitko nikoga ne osuđuje, bitan je samo život i veselje. Nije "pravi dom", ali je mjesto gdje će se dočekati mirovina - ali ona prava - da se može živjeti tamo gdje vuče srce - u domovini.

Danijelin suprug Ivan aplicirao je za poziciju chefa kuhinje po raznim hotelima od Njemačke do Katara... Irska je bila zadnja opcija. Proučavali su gdje bi mogli "krenuti iz početka" nakon što je 2015. udarila kriza. Ivan je radio kao chef kuhinje u jednom poznatom zagrebačkom hotelu. Došlo je do toga da im je uprava dala dvije opcije - ili smanjenje plaća ili otpuštanje dijela osoblja.

"On se vezao uz ljude i teško mu je bilo to prihvatiti. Krenuo je tražiti posao vani", prisjeća se Danijela.

"Preko noći su ga zvali iz jednog hotela u Irskoj i samo mi je rekao - ja za mjesec dana idem u Irsku". Koliko god su planirali, spremali se, kada je došao taj trenutak - nije joj bilo svejedno. Bilo je to vrijeme kada je mnogo Hrvata otišlo "trbuhom za kruhom".

"Koliko god smo planirali, ja sam u sebi mislila - možda ipak ne", priča nam. Danijela je ostala još kratko vrijeme u Zagrebu kako bi zatvorila svoj frizerski salon na Vrbiku, oprostila se od mušterija, prijatelja, obitelji...

'Bože, što ću ja tamo raditi?!'

"Bilo je baš teško otići", kaže. Tek tada je sve postalo stvarnost. Još kad je čula da idu u Athlone mislila je:

"Bože, što ću ja tamo, to je neko malo mjesto. Što ću ja tamo raditi?!". U Athloneu, prema posljednjem popisu stanovništva živi 22.869 stanovnika. Smjestio se u samom srcu Irske na njihovoj najdužoj rijeci Shannon. Gradić je to s dugom poviješću u kojem se nalazi i Sean's Bar - najstariji pub u Irskoj, a možda i svijetu.

"Sada vidim da je bolje što je tako ispalo. Doslovno preko noći", kaže Danijela. Ipak, ni tada kao da si nisu htjeli priznati da je to sad finalno. Dali su si "probni rok od šest mjeseci, godinu dana".

"Ja znam masu ljudi koji se nisu našli ovdje. Vratili su se kući", priča. Početak je bio težak. Nisu dobro znali jezik, a ono što su radili u Hrvatskoj u Irskoj je potpuno drugačije. Iako Danijela i u Athloneu radi kao frizerka, kaže da nema usporedbe. Renta stolac u frizerskom salonu koji je "njezin" radila ona ili ne. Ima svoju firmu preko koje plaća sve poreze i davanja, ali od troškova salona tu je samo - stolac.

Financijski kaže da su procvjetali. Žive u najmu dvosobnog stana iako su razmišljali o kupnji stana. Dva su razloga zbog kojih se premišljaju - cijene nekretnine su užasno visoke, a kredit je teško dobiti posebno poslije pandemije covida, ali drugi i možda važniji - posjedovanje nekretnine u stranoj zemlji bilo bi svojevrsno priznanje da su se doista preselili.

Zamislite zemlju u kojoj dolaze samo dva računa

Zadnjih par godina jako su skočile cijene najma. Danas ako bi netko želio iznajmiti dvosobni stan u njihovoj zgradi morao bi izdvojiti između 1500 i 1700 eura. Međutim, prava poslastica su režije. Naime, Irci ne plaćaju vodu! Barem ne kućanstva.

"Kad dođu moji, kažem im - sad se kupajte pet puta dnevno", smije se Danijela. Od režija tu je samo plin i struja. Računi dolaze svaka dva mjeseca. Ne plaća se ni odvoz smeća ni pričuva.

Odlazak u trgovinu daleko je od bolne stvarnosti Hrvata. U Irskoj u supermarketima za potrošeni iznos od 50 eura, dobiješ voucher od 10 eura, a za potrošenih 200 eura - 50 eura vouchera.

"Kako starimo, srce nas vuče kući. Mislimo možda ćemo tu još koju godinu pa ćemo se vratiti", kaže Danijela iako se nema na što požaliti. Irci su ih odlično prihvatili. S njima se više druže na poslu, a privatno su se spojili s ljudima s naših prostora. U Irskoj nitko ne pita "Otkud si?". Kad se čuje "naš" jezik - svi su isti. Politika nikome nije ni u peti.

"Irci su pak super i jako su friendly. Vole piti više nego mi. Nema kod njih kavice. Oni su više za čaj s mlijekom, a poslije 17 sati nema Coffe shopova. Ide se na pivu. Ja još nisam probala čaj mlijekom, a ovdje sam više od 10 godina. Morat ću ga probati prije nego što se vratim u Hrvatsku", šali se Danijela. Nikako joj to ne ide skupa iako zna puno naših ljudi koji to piju i super im je. Danijela ne odustaje od kavice - ujutro, popodne, navečer.

"Te prve godine kad smo došli staneš na ulici i pitaš nekoga za smjer, Irac doslovno ide s tobom da te odvede. Ako odeš sam u pub naći ćeš si frenda za cijeli život. Baš su opušteni, prijateljski nastrojeni. Možda smo mi baš imali sreće jer smo u manjem gradu. Čujem da je u Dublinu malo teže pogotovo zadnjih par godina. Čak se i Irci žale da ne vole taj grad. Previše se ljudi naselilo", priča Danijela.

Nakon pobjede nad Englezima - svi su joj čestitali

Danijela je završila i u lokalnim novinama 2018. godine kada je Hrvatska osvojila drugo mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon pobjede nad Englezima nema Irca koji im nije čestitao. Ivan je tada letio za Zagreb s hrvatskom zastavom, prilazili su mu nepoznati ljudi i čestitali.

Irci se ne drže uskrsnih tradicija kao mi. Nema tu šunke i jaja. Uskrs je još samo jedan povod za otići u pub i hotel. Sveti Patrick je najvažniji praznik. Irsku preplavi zelena boja, organiziraju se parade. Prekrasno je za vidjeti. Ali i to je još jedan razlog za otići u pub.

Hrana je kaže Danijela, izuzetno kvalitetna. Kad putuješ kroz Irsku vidjet ćeš toliko krava, ovaca. Što se tiče mesa - tu su broj jedan. Međutim, iako se mogu pohvaliti s vrhunskim mesom, Ircima je glavna namirnica - krumpir. Davno prije dok su bili pod Englezima, bili su siromašni i gladni. Krumpir je bio jedina namirnica koja je uspijevala. To im je nekako ostalo u krvi. Tako za nedjeljni ručak u restoranu dobiješ komad mesa, pire krumpir, pečeni krumpir i krumpir s umakom od vrhnja.

"Znači krumpir na krumpir. Ako nema krumpira, nema ručka, a pomfrit jedu čak i s pizzom", kaže. Raguži doma kuhaju hrvatsku hranu, a kad dođu blagdani susjedi uživaju u mirisu sarme koja se širi po susjedstvu.

Za Irca nema do Full Irisha što je zapravo engleski doručak u koji idu jaja, kobasica, grah, špek... Nema što ne natrpaju i to je njihov doručak.

Hrvati, Ukrajinci, Poljaci - njima je to sve isto

"To kad pojedeš ne moraš jesti tri dana", smije se Danijela. Irci toliko obožavaju pohano da je i u restoranu teško naći piletinu na grillu. U njihovom malom gradu ima pet ili šest fast foodova i na svakom uglu je neka pečenjara gdje se jede, pogađate - pohano. Ipak, Ivan kuha malo zdravije u hotelu.

Irci nemaju nikakve predrasude prema Hrvatima, ali Danijela kaže da je primijetila da baš ne putuju u naše krajeve pa im je dosta apstraktno gdje je uopće Hrvatska. Poljaci, Ukrajinci, mi... Njima je to sve isto - Istočna Europa. Međutim, nikada nije osjetila da je drugačija. Ircima ako netko i smeta neće to reći. Vrlo su rigorozni prema bilo kakvoj diskriminaciji.

"Nikome ne pada na pamet reći nešto u šali protiv crnaca, neke druge rase ili LGBT populacije", objašnjava. Zakoni su tu jasni, strogi i efektivni. Međutim, i naši ljudi koji su tu 20 godina prestali su pratiti politiku. Nema "čiji si".

"U pubu sjede tri generacije - unuk, otac i djed. Kasnije ih vidiš kako teturaju ulicama i smiju se, padaju... Umjesto rakijom, bolesti se ovdje liječe hot whiskeyem. Ovdje nema politike. Nije bitno jesi li Hrvat, Srbin ili Bosanac. Nikoga nije briga, a pogotovo Irce. Mislim da većina ni ne zna kako im se zove premijer ili nova predsjednica", kaže.

