Ivica otkrio raj za odmor: 'Ovakvo gostoprimstvo još nisam vidio i jeftinije je nego Jadran!'

Život u inozemstvu često izgleda idealno – ali je li doista tako? U Net.hr-ovom specijalu 'Naši po svijetu' donosimo priče ljudi koji su neko vrijeme proveli ili još žive u drugim zemljama i iz prve ruke upoznali njihove prednosti i mane. Svaki tjedan nova perspektiva i konkretna iskustva. Iz prve ruke saznajte kako izgleda svakodnevica u drugim zemljama diljem svijeta – bez uljepšavanja, iskreno i osobno. Priču o Turskoj Antalyji donosi nam Ivica Ivić, hrvatski veteranski borac i majstor kickboxinga kojeg je put ovdje nanio tijekom svjetskih kupova.

Poznata kao kraljica turske rivijere i srce mediteranske obale Turske, Antalya je destinacija koja s lakoćom spaja grandioznu ostavštinu drevnih civilizacija s modernim luksuzom i opuštenim ritmom života. Grad koji se nekoć zvao Attaleia, po svom osnivaču, pergamskom kralju Atalu II., danas je peta najveća metropola u zemlji i nezaobilazna točka za putnike koji traže savršen spoj zlatnih plaža, tirkiznog mora, povijesnih čuda i kulinarskih užitaka.

Na put u Antalyju pozvao nas je Ivica Ivić, hrvatski veteranski borac i majstor kickboxinga. Njega je put u Antalyju dva put nanio i to tijekom svjetskih kupova. Naravno, s njih se vraćao kao osvajač zlatnih odličja, s ponosom se dizala hrvatska zastava uz našu himnu, a njemu su ostale razglednice sjećanja koje će pamtiti.

"Iznenadio sam se ljepotom tog turističkog mjesta i zaista bih svakome preporučio da je posjeti. Turističko je to mjesto s puno hotela i predivnih šetnica. Kroz sport prošao sam Japan, Rusiju, Dubai i hotele s pet zvjezdica, ali njihovo gostoprimstvo nadmašilo je sve!", govori nam.

Duh Kaleiçija i gostoprimstvo koje se pamti

Duša Antalyje bez sumnje stanuje u Kaleiçiju, povijesnoj jezgri grada.

Šetnja njegovim uskim, kaldrmom popločanim ulicama putovanje je kroz vrijeme.

Ovdje se rimska, bizantska, seldžučka i osmanska povijest isprepliću u zadivljujućoj arhitekturi, gdje su tradicionalne drvene kuće s isturenim balkonima pretvorene u šarmantne butik hotele, restorane i umjetničke galerije. Ulazak u ovaj labirint prošlosti započinje kod veličanstvenih Hadrijanovih vrata, slavoluka podignutog 130. godine u čast posjeta rimskog cara.

No, ono što posjetitelje najviše osvaja jest tursko gostoprimstvo, poznato kao misafirperverlik. To nije samo fraza, već način života. Ljubaznost lokalnog stanovništva, osmijeh trgovca koji nudi besplatan čaj ili savjet vlasnika restorana o najboljem jelu dana stvaraju osjećaj istinske dobrodošlice zbog kojeg se mnogi vraćaju.

Okusi Mediterana na anatolijski način

Ivić to i potvrđuje. "Doslovno sam ostao šokiran ponudom hrane i pića! Nisam mogao vjerovati koliko toga nude, u kojem izobilju, u kojim količinama. Na primjer - ponuda švedskog stola u mom hotelu - to je bilo nešto nevjerojatno. Zamislite 20 kvadrata stolova i na njima samo - kolači! I svaki dan su potpuno novi kolači - tako to izgleda. Meso? Tu ima bifteka, pečenog, lešo, tko hoće ribu ima je na sto i jedan način. Juhe na sto i jedan način. Dakle doslovno sam ostao zatečen koliko nude toga kao domaćini", govori nam Ivić.

Gastronomija Antalyje poznata je po svježim mediteranskim namirnicama koje kombiniraju po bogatim anatolijskim recepturama.

Kulinarsko turista istraživanje obavezno uključuje kušanje lokalnog specijaliteta zvanog piyaz, kremaste salate od graha s umakom od tahinija koja je zaštitni znak regije.

Ulična hrana nudi klasike poput gözleme, tankih, ručno rađenih lepinja punjenih sirom, špinatom ili mesom. "Hrana se nudi na svakom koraku. Iz našeg hotela u kojem smo bili postoji podzemni put koji izlazi na privatnu plažu hotela. Kad se izađe na obalu, uz plažu lokalci nude specijalitete, kebabe i pite - rekao bih vrlo slične našim ili bosanskim pitama", govori nam Ivić.

Naravno, nijedan posjet Turskoj nije potpun bez kušanja sočnih kebaba i slastica koje osvajaju na prvi zalogaj. Restorani uz obalu redovito poslužuju i svježe ulovljenu ribu i plodove mora.

Uz nezaobilaznu baklavu, vrijedi probati i künefe, topli desert od sira i tankih rezanaca prelivenih slatkim sirupom.

Ne smije se preskočiti ni jedinstveni turski sladoled, dondurma, poznat po svojoj gustoj, rastezljivoj teksturi. Grad sve više ulaže u zaštitu autentičnih proizvoda, što jamči da su okusi koje probate doista dio lokalne baštine.

Ivić nam otkriva i put namirnica do stola: "Kad se dignete avionom u zrak, gdje god vam pogled puca to su nepregledni staklenici u kojima uzgajaju lokalne namirnice. Zahvaljujući klimi, imaju čak dvije berbe rajčica.".

Upravo je Antalyja jedan od najvećih turskih centara za proizvodnju povrća u plastenicima u kojima se uz spomenutu rajčicu uzgajaju i krastavci, tikvice, paprike...

Od rimskih čuda do vodenih parkova

Antalya i njezina okolica riznica su atrakcija za sve ukuse. Ljubitelji povijesti ostat će bez daha pred antičkim gradovima Perge i Aspendos.

Kazalište u Aspendosu smatra se jednim od najbolje očuvanih rimskih kazališta na svijetu i još uvijek ugošćuje operne i baletne festivale, pružajući nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom.

Za one željne prirode, Düdenovi vodopadi nude spektakularan prizor, pogotovo Donji Düden, čije se vode s visine od četrdeset metara obrušavaju izravno u Sredozemno more.

Ivića je dodatno zadivilo nešto drugo: "Šetnice... Postoji traka za pješake i sve koji lagano šetaju, onda su posebne trake za bicikliste i rolere, a onda dodatna gumirana traka za joggere, one koji se rekreiraju"

Potvrđuje da je sve puno turista, ali je primijetio i puno Slavena - teško je mogao procijeniti jesu li to Rusi ili Ukrajinci.

Proračun za odmor iz snova

Iako je globalno popularna destinacija, Antalya je i dalje cjenovno vrlo konkurentna u usporedbi s drugim mediteranskim odmaralištima. Ako se pregledaju turistički vodiči, uglavnom u njima navode da skromniji putnici mogu proći s otprilike 30 do 70 eura dnevno, oslanjajući se na hostele, uličnu hranu i javni prijevoz.

Za udobniji odmor u hotelima s tri ili četiri zvjezdice, uz obroke u restoranima i pokoji izlet, potrebno je izdvojiti između 100 i 200 eura. Ljubitelji luksuza, koji biraju resorte s pet zvjezdica, privatne ture i fine restorane, potrošit će 350 eura i više po danu. All-inclusive aranžmani u brojnim resortima na plažama Lare i Konaklija često se pokažu kao najisplativija opcija, pogotovo za obitelji.

Ivić nam daje i svoje iskustvo kada je lani posjetio Antalyju i odsjeo u hotel s pet zvjezdica.

"Morali smo hotel rezervirati preko sportskog saveza koji je organizirao svjetski kup u kickboxingu. Za mene i prijatelja Matiju Kerepčića koji me prati na turnirima i daje podršku u kutu, smještaj u hotelu šest noći koštao je 1200 eura. Pogledao sam istu ponudu ba Bookingu - bili su upola jeftiniji. Isti hotel s istim terminom šest dana nudili su za oko 600 eura", govori nam.

Kada uspoređuje s hrvatskim Jadranom - on kaže da ima dojam da se može proći jeftinije i dobiti veći komfor.

"Gledao sam ponude za dvoje odraslih i dvoje djece desetak dana - ponude su od 2500 do 5000 eura, ako se na vrijeme bukira karta - može se i ona naći jako povoljna", otkriva nam Ivić. Kaže, svakome bi preporučio ljetovanje u Antayji, kaže da su lani cijene općenito bile niže nego u Hrvatskoj.

Od najljepših sjećanja ponavlja da je bio impresioniran gastronomskom ponudom, bogatstvom hrane, okusa i mirisa na trpezi. Priznaje da se ipak nije kupao u moru, ali da gosti hotela imaju svoje plaže na kojima je sve besplatno - od ručnika, ležaljki do suncobrana. "Na plažu se ne mora nositi ništa, osim dobre volje", smije se. Plaža na kojoj je on bio bila je prekrivena sitnim kamenčićima, a kad ga se pita da odabere mjesto za svoj savršeni odmor, on kaže: "To je naprosto odmaranje, kupanje u moru ili bazenu hotela, dugačke šetnice i predobra hrana - da, to je definitivno Turska i Antalyja."

Antalya je grad koji uspješno balansira između svoje slavne prošlosti i dinamične sadašnjosti. Ona nudi bijeg od svakodnevice, bilo da sanjarite o lješkarenju na plaži, istraživanju ruševina starih tisućama godina ili jednostavno uživanju u šalici jakog turskog čaja s pogledom na luku. To je mjesto koje ispunjava obećanje o odmoru za pamćenje, ostavljajući svakog posjetitelja s jedinstvenim pričama i željom za povratkom.