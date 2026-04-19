Sloveniju pogodilo nevrijeme s tučom, obilne oborine sve poplavile! DHMZ: 'Prijeti i Hrvatskoj'

Promjena vremena već je zahvatila Hrvatsku, a stabilne i sunčane prilike polako ustupaju mjesto naoblaci, kiši i nestabilnostima. Prema prognozi Državni hidrometeorološki zavod, tijekom nedjelje će se oblačnost širiti sa zapada, donoseći mjestimice kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom.

Jak vjetar s tučom već je prohujao Slovenijom. Slovenska uprava za civilnu zaštitu i spašavanje (CPRR) izvijestila je da je jako nevrijeme zahvaćeno u Slovenj Gradecu, Žalcu i Prevaljama, a u Velenju je zbog obilnih oborina došlo i do poplave, javlja 24ur.com.

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, dok će se tijekom noći proširiti na veći dio zemlje, javlja DHMZ. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, koji će navečer okrenuti na sjeverozapadni i zapadni te prolazno pojačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva Celzija.

Upaljeni meteoalarmi

Zbog najavljenog pogoršanja vremena, DHMZ je izdao više upozorenja. Zagrebačka regija nalazi se pod žutim alarmom zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i izraženijih pljuskova. Žuto upozorenje zbog pojačane bure na snazi je i za Kvarner i Kvarnerić te Sjevernu Dalmaciju.

Iz DHMZ-a upozoravaju kako se očekuju lokalno opasne brzine vjetra koje mogu stvarati valove rizične za manja plovila. Neiskusnim pomorcima savjetuje se izbjegavanje plovidbe, a putnicima praćenje informacija o pomorskom prometu jer su mogući poremećaji, uključujući i neplovidbu pojedinih katamarana.

U ponedjeljak, 20. travnja, zadržat će se promjenjivo i nestabilno vrijeme uz izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja. Mjestimice se očekuje kiša te pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno pojačan vjetar. Na Jadranu će biti više sunčanih razdoblja nego u unutrašnjosti.

Jutarnje temperature kretat će se između 6 i 11 stupnjeva, na obali od 10 do 15 °C, dok će najviša dnevna biti uglavnom između 13 i 18, a na Jadranu i do 22 °C.

Promjenjivo vrijeme nastavit će se i u utorak uz mogućnost pljuskova, dok se od srijede očekuje stabilizacija i više sunca, osobito na Jadranu. Vjetar će postupno slabjeti prema četvrtku, uz svježija jutra i postupni porast dnevnih temperatura u unutrašnjosti.

