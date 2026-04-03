Šokantni razmjeri štete u Zagrebu: Oštećeno na tisuće stabala, na terenu više od 400 djelatnika

Hitne i komunalne službe nastavljaju uklanjati posljedice prošlotjednog nevremena koje je zahvatilo Zagreb. Do danas je pojačanim angažmanom uklonjeno oko 1.000 porušenih stabala, a aktivnosti sanacije se nastavljaju.

Prema prvim procjenama podružnice Zrinjevac, u javnim parkovima i zelenim površinama oštećeno je između 8.000 i 10.000 stabala, od čega je nevrijeme u potpunosti srušilo oko 1.500 stabala, dok će dodatnih 2.000 stabala biti uklonjeno zbog oštećenja, a preostala stabla orezana zbog puknuća grana.

Sanacija se odvija na prioritetnim lokacijama, uključujući dvorišta osnovnih i srednjih škola, javne parkove i druge zelene zone. U petak, 3. travnja, na terenu je bilo više od 400 djelatnika Zrinjevca s 4 vozila i 25 grajfera koji uklanjaju porušena stabla s prioritetnih lokacija.

Plan do početka nastave

Planirano je da do početka nastave u utorak, 7. travnja, sanacija svih prijavljenih oštećenja u školskim dvorištima bude dovršena. Uoči blagdanskog vikenda, u desetak javnih parkova i zelenih zona provode se aktivnosti uklanjanja stabala i postavljanja obavijesti o potrebnom oprezu za posjetitelje.

Nakon čišćenja prometnica, nogostupa i drugih frekventnih lokacija, sanacija se nastavlja prema prioritetima. S obzirom na velike razmjere štete, plan je do kraja travnja ukloniti sva srušena i oštećena stabla, a potom intervenirati na drveću koje zahtijeva manje zahvate.

Prikupljena drvna masa bit će sortirana i obrađena kako bi se u suradnji s Gradom Zagrebom mogla donirati građanima iz socijalno osjetljivih skupina za ogrjev u narednoj sezoni.

