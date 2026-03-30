Jurki je vjetar odnio krov, i to u dva navrata: 'U jednom trenutku se samo čuo tresak'

Snažan olujni vjetar koji je proteklih dana pogodio Zagreb prouzročio je veliku materijalnu štetu diljem grada. Brojni građani ostali su bez dijelova krovova, a oštećene su i kuće, prometna infrastruktura te gradski parkovi.

"Procurio je dio krova i isto tako taj krov je završio na krošnji. Dolje su pločice koje su letjele po drveću. Bilo je jako strašno“, ispričala je Laura iz Zagreba. Slična iskustva ima i Jurka Jeran, kojoj je vjetar u dva navrata odnio krov.

"U jednom trenutku se samo čuo tresak. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. U petak je i drugi dio krova odletio. Jako smo zahvalni vatrogascima koji su došli pomoći, znamo da imaju puno posla", rekla je. Najviše su stradali limeni krovovi, a sanacija se odvija ubrzano zbog najava novih vremenskih nepogoda. Krovopokrivači trenutačno rade privremena rješenja.

Većina intervencija odnosila se na uklanjanje srušenih stabala

"Privremeno postavljamo vodonepropusnu krovnu foliju i učvršćujemo je letvama kako je vjetar ne bi ponovno podigao“, objasnio je krovopokrivač Vladimir Makoter. Vatrogasci su od četvrtka imali gotovo 1500 intervencija na području Zagreba. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Siniša Jembrih, istaknuo je kako se većina intervencija odnosila na uklanjanje srušenih stabala.

"Oko 70 posto intervencija bilo je vezano uz uklanjanje drveća i grana, dok se ostatak odnosio na uklanjanje oštećenih građevinskih dijelova poput limova, oluka, crjepova, dimnjaka i fasada“, rekao je Jembrih. Procjenjuje se da je u nevremenu palo više od tisuću stabala, od kojih su neka oštetila obiteljske kuće. Prema riječima arborista Luke Vinturinija i Alena Hertula, najpogođenija su bila područja Podsljemena, od Podsuseda do Markuševca, kao i parkovi poput Jelenovca, Parka prirode Medvednica i Ribnjaka. Problema je bilo i u prometu. Djelatnici Zagrebačkih cesta imali su više od 700 intervencija, uključujući gotovo 90 kvarova na semaforima.

"Pad drveća i raznih predmeta na cestu, razbacana prometna signalizacija i oštećeni semafori stvarali su velike poteškoće. U jednom trenutku čak 21 raskrižje bilo je izvan funkcije, najviše zbog prodora kiše u elektroničke sustave“, rekao je Jurica Krleža, voditelj podružnice Zagrebačke ceste. Građani štetu mogu prijaviti putem aplikacije dostupne na službenoj stranici Grada Zagreba, koja je nedavno puštena u rad.