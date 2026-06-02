Konačno odjenula nešto više od nekoliko centimetara tkanine: Gdje je nestala 'gola' Bianca Censori?

Ako je suditi prema najnovijim fotografijama, Bianca Censori odlučila je uzeti predah od svojih zaštitnih znakova – prozirnih haljina, minijaturnih kombinezona i modnih kombinacija koje su redovito izazivale nevjericu prolaznika.

Supruga repera Kanyea Westa ovoga je puta snimljena u iznenađujuće zatvorenom izdanju, toliko drugačijem da su je neki obožavatelji na prvi pogled jedva prepoznali.

Foto: Media-Mode/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Umjesto oskudnih komada kojima inače puni naslovnice, Bianca je odabrala dugački bež kaput-ogrtač od brušene kože s velikim krznenim ovratnikom. Struk je naglasila remenom, dok je cijeli outfit djelovao gotovo kao spoj kućnog ogrtača i luksuznog zimskog kaputa.

Ipak, nije potpuno odustala od svojih modnih pravila. Na nogama je nosila visoke srebrne salonke, a kombinaciju je upotpunila velikim crnim torbom koja je izgledala gotovo jednako velika kao i ona sama. Tamne uske sunčane naočale, koje posljednjih mjeseci gotovo ne skida, ponovno su bile neizostavan detalj.

Foto: Media-Mode/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Od 'manje je više' do 'više je više'

Bianca je posljednjih godina postala sinonim za modne eksperimente koji često ostavljaju malo prostora mašti. Upravo zato njezin najnoviji outfit privlači pažnju – ne zato što otkriva previše, nego zato što ne otkriva gotovo ništa.

Moglo bi se reći da je ovo najviše tkanine koju je Bianca nosila u posljednjih godinu dana.

Nova Bianca ili samo kratka pauza?

Ipak, teško je povjerovati da je Bianca preko noći postala pobornica konzervativne mode. Prije će biti da je riječ o još jednom pažljivo osmišljenom modnom zaokretu kojim uspijeva postići ono što joj gotovo uvijek polazi za rukom – da svi pričaju o njoj.