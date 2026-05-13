Kome bolje stoji jednodijelni bikini? Kontroverzna Bianca inspiraciju uzela iz filmske komedije

Supruga repera Kanye Westa, Bianca Censori, ponovno je šokirala društvene mreže svojim modnim odabirom. Na najnovijoj fotografiji pozira uz bijeli zid u kombinaciji koja mnoge podsjeća na kostim iz filma Borat.

Gornji dio tijela prekrila je tek uskom crnom trakom tkanine iz koje su joj gotovo ispale grudi, dok je izazovni stajling upotpunila uskim sivim tajicama koje prianjaju uz tijelo poput druge kože te bež salonkama na visoku petu.

Njezin povratak provokativnim izdanjima izazvao je lavinu reakcija na internetu. Dok jedni hvale njezinu odvažnost i povratak “gotovo golom” stilu, drugi oštro kritiziraju nju i supruga zbog vulgarnosti.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Završila arhitekturu

Bianca Censori diplomirala je i magistrirala arhitekturu na Sveučilištu u Melbourneu, a njezin put do slave krenuo je 2020. godine kada joj se Kanye West javio putem Instagrama i ponudio joj suradnju.

Pridružila se njegovom brendu Yeezy i ubrzo postala voditeljica arhitekture, no profesionalna suradnja prestala je 2022. godine kada se Kanye, mjesec dana nakon rastave s Kim Kardashian, udao za Biancu u privatnoj, neslužbenoj ceremoniji.

Bianca je preko noći postala najtraženija osoba na internetu, a i danas puni naslovnice svojim radikalnim i kontroverznim načinom oblačenja.

Pristup modi

Sama Censori, koja rijetko daje izjave, objasnila je svoj pristup modi kao čin "ponovnog posjedovanja" vlastitog tijela i imidža.

Tvrdi kako njezino tijelo nije inherentno seksualno te da odjevni predmeti poput trikoa koje često nosi "uklanjaju individualnost i pretvaraju tijelo u površinu". Time, kako kaže, izaziva promatrača da se suoči s vlastitim projekcijama i predrasudama.

