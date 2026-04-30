Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?

Kanye West (48), jedan od najutjecajnijih glazbenih izvođača današnjice, nastupit će 11. srpnja u Tirani. Za njegov dolazak u glavnom gradu Albanije bit će podignut privremeni stadion Eagle s kapacitetom od 60.000 posjetitelja. Organizatori ističu kako je riječ o spektaklu koji će zemlju uvrstiti među domaćine najvećih svjetskih koncertnih događanja. Objava nastupa stiže nakon što su glazbeniku ranije otkazani planirani koncerti u Ujedinjenom Kraljvstvu, Poljskoj i Švicarskoj.

“Ovo nije samo koncert. Želimo stvoriti poseban trenutak koji povezuje izvođača, publiku i lokaciju. Cilj nam je privući pažnju svjetske javnosti na Tiranu te postaviti nove standarde koncertne produkcije u regiji”, poručili su organizatori.

Glavni organizator je Streetlife, njemačka produkcijska kuća iz Berlin koja djeluje od sredine 1990-ih. Tvrtka je tijekom godina surađivala s imenima poput 50 Cent, Drake, J. Cole, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Wiz Khalifa i Nicki Minaj. Lokalnu podršku pružaju tvrtke Redcloud iz Tirane i Live Label iz Nizozemske.

Foto: MAPE/Profimedia

Stadion građen samo za njega

Eagle stadion bit će izgrađen isključivo za ovu prigodu. Nalazit će se uz autocestu Tirana–Drač, oko dva kilometra od grada, a zamišljen je kao jedinstvena kulisa za veliki glazbeni događaj. Koncert je zakazan za subotu, 11. srpnja 2026. godine. Ulazi se otvaraju u 18 sati, dok je početak nastupa planiran za 20 sati.

Posjetiteljima se savjetuje raniji dolazak, a na lokaciji će biti dostupna ponuda hrane, pića i službenih promotivnih proizvoda. Za ulazak će biti potrebna ulaznica, a preporučuje se i važeći identifikacijski dokument. Standardne sigurnosne kontrole bit će obavezne, dok će detalji o parkiranju naknadno biti objavljeni na službenim kanalima događaja.

Cijene i prodaja ulaznica

Ulaznice će se moći kupiti isključivo putem službene stranice. Početna cijena iznosi 99 eura, uz dodatne troškove obrade. Pretprodaja počinje 5. svibnja u podne, dok redovna prodaja kreće 6. svibnja.





