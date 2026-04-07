Šok u Londonu! Kanye West zabranjen u UK, Wireless Festival otkazan

Londonski glazbeni festival Wireless je otkazan nakon što je američkom reperu Kanyeu Westu, koji je trebao biti glavni izvođač, britanska vlada zabranila ulazak u zemlju, kazali su organizatori u utorak.

Festival u kaosu: fanovi ostali bez koncerta

Organizator Festival Republic je u priopćenju rekao da je britansko ministarstvo unutarnjih poslova onemogućilo Westov ulazak u zemlju, dodajući da je događaj otkazan, a da će novac biti vraćen svima koji su kupili ulaznice.

Foto: Yui Mok/PA Images/Profimedia

Westu je dolazak na trodnevni festival u srpnju zabranjen zbog njegovih ranijih antisemitskih izjava i veličanja nacizma.

Britanska vlada je bila pod pritiskom da zabrani ulazak Westu, sada poznatom kao Ye, nakon što je najavljen kao glavni izvođač Wireless Festivala. Nekoliko velikih kompanija već je otkazalo sponzorstvo tog glazbenog događaja, piše Reuters.

Premijer Keir Starmer je rekao da izvođač nikada nije trebao biti ni pozvan na festival.

"Uvijek ćemo poduzimati nužne korake kako bismo zaštitili javnost i pridržavali se naših vrijednosti", poručio je Starmer.

West je ranije u utorak predložio susret s britanskom židovskom zajednicom, u odgovoru na oštre kritike zbog njegovog planiranog nastupa u Londonu.

Govoreći o nadolazećem festivalu u Londonu, Ye je rekao da mu je jedini cilj nastup koji će "odražavati promjenu” te donijeti "jedinstvo, mir i ljubav kroz glazbu”.

"Bio bih zahvalan na prilici da se osobno susretnem s članovima židovske zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bih ih saslušao”, rekao je.

Kontroverze prate repera od Australije do Londona

Ye je ove godine nastupao u SAD-u i Meksiku, ali mu je prošlog srpnja zabranjen ulazak u Australiju nakon objave pjesme 'Heil Hitler'. Ye je na svojoj internetskoj stranici prodavao majice sa svastikom.

U siječnju je zakupio cijelu stranicu u Wall Street Journalu kako bi se ispričao, pripisujući svoje ponašanje nedijagnosticiranoj ozljedi mozga i neliječenom bipolarnom poremećaju. Ispričao se i zbog ranijih izjava u kojima se divio Hitleru, prenosi Reuters.

Predstavnik britanske židovske zajednice Phil Rosenberg naglasio je da ona želi vidjeti iskreno žaljenje i promjene.

"Spremni smo susresti se s Kanyeom Westom na njegovom putu izlječenja, no tek nakon što pristane ne nastupati na Wireless Festivalu ove godine", kazao je.

