NEPO BEBA /

Kad ti je tata poznati glazbenik - nema granica: S 12 godina nastupa pred punom dvoranom

Kad ti je tata poznati glazbenik - nema granica: S 12 godina nastupa pred punom dvoranom
Foto: ShotbyNYP/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Kanye West iznenadio je publiku dovodeći kćer North na pozornicu svog povratničkog koncerta

2.4.2026.
Američki reper i producent Kanye West (48) iznenadio je obožavatelje na svom povratničkom koncertu u SoFi Stadium kada je na pozornici zajedno nastupila njegova najstarija kći, North West (12), piše PageSix

Iznenađenje za fanove

Otac i kći izveli su pjesme “Talking” i “Piercing on My Hand” pred više od 70.000 ljudi. North je zablistala u upečatljivoj streetwear kombinaciji, s crnom majicom s bijelom zvijezdom, širokim hlačama, velikim čizmama, plavom kosom i velikim dijamantnim ogrlicama u obliku lubanje.

Koncert i gostovanja

Prema izvještaju Los Angeles Timesa, Kanye je otvorio koncert pjesmama s novog albuma Bully, objavljenog 28. ožujka, a nastavio velikim hitovima poput Donda, Bound 2 i Heartless. Poseban gost večeri bio je reper Don Toliver.

Reper je nekoliko puta morao ponovno izvoditi pjesmu Good Life jer mu se “svjetlosni efekti nisu svidjeli”, komentirajući kako izgledaju “smiješno”. Koncert je završio s pjesmama All of the Lights i Runaway, a drugi koncert planiran je za petak.

Osobni život i oprost

Kanye se početkom godine javno ispričao zbog antisemitizma u oglasu za Wall Street Journal, objašnjavajući da je ponašanje rezultat bipolarne bolesti nakon dugogodišnjeg prometnog udesa. Naglasio je da nije antisemita i da voli židovski narod.

Njegova kontroverzna ponašanja dovela su do gubitka prijatelja poput Jay-Z-a, Justina Biebera i Kid Cudija, a utjecala su i na razvod s bivšom suprugom Kim Kardashian. Par, koji dijeli četvero djece, bio je u braku od 2014. do 2022.

