Zemlja u kojoj većina živi u dijaspori, a glavna životna filozofija im je 'no stress'

Smještena oko 500 kilometara od zapadne obale Afrike, Zelenortska Republika, poznata i kao Cabo Verde, sastoji se od deset vulkanskih otoka koji spajaju afričke i europske utjecaje te kriju iznimno bogatu prirodnu i kulturnu baštinu.

Uz bogatu kulturu i jedinstven identitet, dodatni izvor nacionalnog ponosa predstavlja i povijesni nastup nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Identitet ove otočne države oblikovan je stoljećima ispreplitanja afričkih i europskih utjecaja, a njezin se duh najbolje osjeća u melankoličnim zvucima morne i opuštenoj životnoj filozofiji sažetoj u geslo "no stress", piše Britannica.

Od nenaseljenih otoka do kreolske države

Sve do sredine 15. stoljeća arhipelag nije imao stalnih stanovnika. Dolaskom portugalskih pomoraca oko 1456. godine započelo je novo poglavlje njegove povijesti. Zahvaljujući položaju na važnim pomorskim rutama, otoci su postali jedno od ključnih čvorišta transatlantske trgovine robljem. Tada je osnovan i Cidade Velha, prvi europski grad u tropskom pojasu, danas pod zaštitom UNESCO.

Kroz njegovu luku prolazili su poznati istraživači, među njima i Vasco da Gama, ali i stotine tisuća porobljenih Afrikanaca. Upravo je iz tog složenog povijesnog nasljeđa nastala jedinstvena kreolska kultura. Danas većinu od oko 600 tisuća stanovnika čine Kreoli, potomci europskih doseljenika i afričkog stanovništva. Službeni jezik je portugalski, dok se u svakodnevnom životu najviše govori kriolu, lokalni kreolski jezik.

Glazba kao duša naroda

Kulturni identitet Zelenortske Republike teško je zamisliti bez glazbe. Najpoznatiji glazbeni izričaj je morna, melankoličan žanr koji mnogi uspoređuju s portugalskim fadom. Svjetsku slavu donijela mu je Cesária Évora, pjevačica čiji su glas i pjesme pronijeli priču o otočju diljem svijeta.

Teme nostalgije, čežnje, ljubavi i odlaska duboko su povezane s iskustvom brojnih Zelenorćana koji su život potražili izvan domovine. No glazbena tradicija ne završava mornom.

Tu su i ritmičnija coladeira te energični funaná, glazbeni stil snažnih afričkih korijena koji je u kolonijalno doba čak bio zabranjen zbog svoje buntovne reputacije. Od ulica Mindelo do lokalnih barova, glazba je sastavni dio svakodnevice i važan čuvar nacionalnog identiteta.

Otoci različitih lica

Malo koja otočna država na tako malom prostoru nudi toliko različitih krajolika. Otoci Sal i Boa Vista poznati su po pustinjskom krajoliku i dugim pješčanim plažama koje oblikuje pijesak nošen vjetrovima iz Sahare. Među njima se posebno ističe Praia de Santa Maria.

S druge strane, zapadni dio arhipelaga obilježavaju planine i vulkani. Na otoku Fogo uzdiže se Pico do Fogo, aktivni vulkan na čijim se padinama uzgajaju vinova loza i kava. Najzeleniji među otocima, Santo Antão, poznat je po dubokim dolinama, spektakularnim planinarskim stazama i nasadima šećerne trske od koje se proizvodi tradicionalni rum grogue.

More oko arhipelaga također je bogato životom. Zelenortska Republika jedno je od najvažnijih svjetskih gnjezdilišta glavate želve, a njezine vode redovito posjećuju i grbavi kitovi.

Stabilna demokracija s globalnom dijasporom

Od stjecanja neovisnosti od Portugala 1975. godine, Zelenortska Republika izgradila je reputaciju jedne od politički najstabilnijih država u Africi. Unatoč ograničenim prirodnim resursima i velikoj ovisnosti o uvozu hrane, danas se ubraja među razvijenije zemlje regije.

Gospodarstvo se najvećim dijelom oslanja na uslužni sektor, turizam i novac koji u domovinu šalju iseljenici. Upravo je dijaspora jedna od najvećih posebnosti zemlje – procjenjuje se da više Zelenorćana živi izvan domovine nego na samim otocima, ponajviše u Sjedinjene Američke Države i Portugal.

Ta snažna povezanost s iseljeništvom oblikovala je društvo, kulturu i svakodnevni život. Poznati po gostoljubivosti i opuštenom pristupu životu, stanovnici svoj pogled na svijet često sažimaju u dvije riječi koje ćete na otocima čuti gotovo posvuda – "no stress".

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