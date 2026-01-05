Ona je kraljica eksplicitnih kombinacija: Tko je zapravo Bianca Censori?

Rijetko tko je uspio u tako kratkom roku zaintrigirati svjetsku javnost kao Bianca Censori, australska arhitektica koja je postala poznata kao supruga i muza kontroverznog repera Kanyea Westa (48). Dok danas slavi svoj 31. rođendan, njezino ime izaziva lavinu reakcija, ponajviše zbog njezinih ekstremno provokativnih modnih izdanja koja su redefinirala granice javnog odijevanja. No, tko je zapravo žena koja se krije iza prozirnih trikoa i medijske pompe?